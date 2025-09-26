«Это моя боль»: Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о последнем желании

Лидия Федосеева-Шукшина: хочу, чтобы мои дети и внуки наладили отношения

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина, известная по фильму «Калина красная», накануне отметила день рождения. Пышных торжеств она не устраивала — здоровье подводит, и звезда ведет уединенный образ жизни в Новой Москве. Лишь несколько близких людей приехали поздравить ее.

«Я люблю свою жизнь и все, что в ней было, и не хочу с ней расставаться. Но на все воля Божья. Всех, кого обидела, прошу прощения. И живите с Богом», — сказала 86-летняя актриса, делясь размышлениями о жизни и здоровье. Ее слова передает издание Voice.

Федосеева-Шукшина уже привела в порядок финансовые дела: деньги на похороны оставила дочери Марии, а остальные средства на счетах завещала младшей дочери Ольге. Квартиру в центре Москвы она планирует оставить Марии, однушку в Санкт-Петербурге — внучке Анне.

Звезда переживает за отношения детей и внуков и надеется, что ее семья сможет восстановить взаимопонимание. По словам артистки, внучка Анна не общается с ней.

«Это моя боль. Мое единственное и последнее желание — чтобы девчонки помирились. Я выписала на бумажке все имена внуков и дни рождения. Жалко, что они не дружат между собой. Я не снимаю с себя ответственности, беру всю вину на себя. Но я уже так слаба физически, что ничего не могу сделать, лишь молюсь», — добавила Лидия Николаевна.

У актрисы три дочери. Анастасия Воронина-Франсишку от первого брака артистки с актером Вячеславом Ворониным живет в Анголе. Двух детей Лидия Николаевна родила в браке с писателем и режиссером Василием Шукшиным. Мария стала актрисой и телеведущей и родила дочь Анну. Ольга в юности снималась в кино, а затем переехала в Африку, у нее есть сын Василий.

