Морской монстр: на берегах Курил обнаружены останки гигантского существа

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 46 0

Его выбросило на сушу более месяца назад.

На берегу Курил обнаружили останки «морского монстра»

Фото: © РИА Новости/Екатерина Аристархова

На берегах Курил обнаружены останки гигантского существа

Останки необычного морского существа были обнаружены на побережье острова Кунашир в Курильской гряде. Фотографии находки разместил Telegram-канал «Туризм на Южных Курилах».

«Был в воде, непонятной мягкой массой без признаков костей, хребта, а последним штормом выкинуло и замыло в песок, появился скелет плавника, наверное. Кто знает, что за морской монстр?» — спросил один из очевидцев.

По данным местных жителей, загадочный объект оказался неподалеку от термального источника «Чайка». Волной его выбросило на сушу более месяца назад, но лишь после недавнего шторма в песке проступили массивные костные останки.

Особый интерес вызвала фотография, где заметен элемент, похожий на огромную кисть или плавник с пятью «пальцами». В обсуждениях в сети пользователи высказывали версии, что это могут быть кости кита. При этом предполагается, что животное достигало при жизни пяти–восьми метров в длину.

Для справки: у китов в грудных плавниках действительно присутствуют кости, схожие по строению с костями рук человека. Эта особенность считается рудиментом. Находка на Кунашире уже породила активные дискуссии о редких морских обитателях, встречающихся у берегов Дальнего Востока.

