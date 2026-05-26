В Кремле предупредили Армению о последствиях прекращения сотрудничества с ЕАЭС

Ушаков: Армению невозможно исключить из ЕАЭС, но она может выйти сама

Армения сама должна принимать решение о дальнейшем участии в евразийских объединениях, однако последствия возможного выхода из них необходимо подробно обсудить. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге в преддверии поездки российского лидера в Астану на мероприятия ЕАЭС.

«Наш лидер Владимир Владимирович Путин уже неоднократно публично обозначал наше отношение к планам Армении (вступить в Евросоюз. — Прим. ред.), подчеркивал, что членство одновременно в двух объединениях просто невозможно, это не получится», — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, могут ли быть рекомендации по исключению Армении на фоне ее курса на сближение с Евросоюзом, Ушаков подчеркнул, что, согласно установленным правилам, такие решения невозможно принимать «просто так». По его словам, инициатива должна исходить от самой страны, но возможные последствия такого шага требуют отдельного разговора.

Армении в последние годы показывает высокие темпы экономического роста. В Москве связали значительную часть этого результата с участием страны в евразийском сотрудничестве и, в частности, с работой в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Ранее, 7 мая, Ушаков критиковал политику Еревана. Тогда он заявил, что армянские власти пытаются «усидеть на двух стульях», и такая линия наносит ущерб отношениям с Россией. Помощник российского лидера отмечал, что действия Еревана вредят сотрудничеству, которое выгодно обеим странам. В том числе он говорил о взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза. Ушаков подчеркивал, что благоприятная экономическая ситуация в Армении во многом связана именно с этим форматом.

Армения продолжает развивать контакты с Евросоюзом. В Ереване 5 мая прошел саммит Евросоюз — Армения. По его итогам премьер-министр республики Никол Пашинян и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о всеобъемлющем партнерстве. При этом перспективы евроинтеграции Армении пока обозначили без конкретных сроков.

Еще 26 марта 2025 года парламент Армении во втором и окончательном чтении принял закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз (ЕС). Пашинян пояснял, что это не означает автоматического запуска присоединения к ЕС, поскольку такой вопрос должен быть вынесен на референдум.

В России эти шаги сочли за сигнал к возможному выходу Армении из ЕАЭС. Вице-премьер России Алексей Оверчук ранее заявлял, что Москва рассматривает начало движения Еревана к членству в ЕС именно таким образом. По его словам, вступление в Евросоюз несовместимо с участием страны в ЕАЭС.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, МИД Армении исключил возможность разрыва отношений с Россией.

