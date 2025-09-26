«Я жив!» — «мертвец» появился на собственных похоронах и шокировал скорбящих

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 41 0

История этого парня полна загадок — все его окружение было уверено, что несколько дней назад он погиб под колесами грузовика.

Мертвец появился на собственных похоронах

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Британии мужчина появился на собственных похоронах

В США 22-летний молодой человек появился на собственных похоронах живым, шокировав родственников и друзей, собравшихся проститься с ним. Об этом сообщает Mirror.

Скорбящие, присутствовавшие на церемонии, были ошеломлены, когда парень появился в церкви здоровым и заявил: «Я жив!». Его появление вызвало немало вопросов о том, кто на самом деле находился в гробу.

Инцидент произошел после того, как 18 сентября молодой человек попал под грузовик, перевозивший сахарный тростник. Прокуратура квалифицировала дело как убийство по неосторожности и назначила вскрытие тела.

На следующий день в полицейский участок явилась женщина, утверждавшая, что она мать погибшего. Она опознала тело по одежде и некоторым физическим признакам.

Появление «живого» молодого человека на похоронах привело к необходимости вмешательства полиции для выяснения всех обстоятельств. Он признался, что несколько дней был в запое и ничего не знал о том, что происходит дома.

Его доставили в местный полицейский участок, где допросили, а тело тем временем вернули в морг, чтобы попытаться установить его личность. Позже выяснилось, что оно принадлежит 28-летнему Максимилиано Энрике Акосте из соседнего города Дельфин-Гальо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 98.15
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:04
Жена пропавшего пловца Свечникова подаст иск против организаторов заплыва
17:58
Матвиенко предложила ввести звание «Заслуженный реставратор РФ»
17:54
Полноценное питание? Белла Хадид ответила на обвинения в анорексии
17:46
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
17:28
«Я жив!» — «мертвец» появился на собственных похоронах и шокировал скорбящих
17:21
Пытки в прямом эфире: три девушки стали жертвами жестоких убийств

Сейчас читают

Умер режиссер Тигран Кеосаян
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Умер старший брат Тиграна Кеосаяна

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео