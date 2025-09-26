Патрушев: Россия и Индия — стратегические партнеры

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 45 0

Российские компании представили продукцию АПК и провели встречи по развитию торгового сотрудничества.

Фото, видео: Пресс-служба Дмитрия Патрушева; 5-tv.ru

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев 26 сентября в ходе рабочего визита в Индию принял участие в открытии международной выставки World Food India 2025 совместно с премьер-министром Нарендрой Моди.

В деловой миссии участвуют более 30 российских компаний — экспортеров продукции агропромышленного комплекса. На экспозиции представлены 16 отечественных производителей, среди которых предприятия зерновой, мясной, молочной, масложировой и кондитерской отраслей, а также поставщики рыбы, морепродуктов, алкогольных и безалкогольных напитков.

«Россия и Индия — стратегические партнеры. Много лет мы взаимодействуем по разным направлениям. В этом году участие России в выставке World Food India, безусловно, будет способствовать увеличению товарооборота продукции АПК», — заявил Патрушев.

Патрушев отметил, что в рамках визита состоялись переговоры по расширению сотрудничества, включая обсуждение соглашения между ЕАЭС и Индией, создание Зерновой биржи БРИКС и укрепление партнерства в экономической сфере.

Деловая программа российской бизнес-миссии на выставке рассчитана на три дня. В нее вошли пленарная сессия, отраслевые круглые столы и встречи с представителями индийских торговых сетей.

