«Требуется операция»: здоровье Лерчек ухудшается на фоне уголовного дела

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 46 0

Блогеру пришлось обращаться за помощью к медикам.

Что диагностировали врачи блогеру Лерчик

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Здоровье Лерчек ухудшается на фоне уголовного дела

Скандальный блогер Валерия Чекалина, более известная под псевдонимом Лерчек, столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Об этом сообщили ее адвокаты в ходе беседы с Super.

По словам представители знаменитости, у блогера диагностировали неврому Мортона — доброкачественное невральное уплотнение стопы.

«Лерчек требуется операция и гормональный укол, который необходимо ставить раз в год. Процедуру, которую следует проводить в операционной, из-за ареста ей сделали в домашних условиях», — уточняет издание.

Более того, у Чекалиной обострились проблемы «по женской части», из-за чего ей даже пришлось вызвать медиков.

Блогеру Лерчек и ее экс-супругу Артему Чекалину в сентябре было предъявлено обвинение, им грозит до десяти лет лишения свободы. По данным следствия, экс-супруги и их предполагаемый сообщник незаконно вывели из России в Дубай более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, где окажутся дети блогера, если ее посадят.

