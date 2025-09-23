Лерчек в шаге от колонии: где окажутся дети блогера, если ее посадят

Знаменитому блогеру Валерии Чекалиной, а также ее бывшему мужу Артему предъявили обвинение в незаконном выводе средств за рубеж. Сколько миллионов скандальная чета успела спрятать от надзорных органов? Какое наказание грозит им за совершенные действия? Смогут ли они избежать лишения свободы? И с кем останутся их дети в случае самого худшего развития дела? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Изначально мышление данных людей было направлено против закона, против государства, против общества. Эти деньги могли пойти на больницы, на развитие дорог», — заявляет судебный юрист Владимир Комсолев.

На днях сотрудники полиции завершили расследование в отношении известного блогера Лерчек и ее экс-супруга Артема Чекалина. Их признали виновными по статье «Незаконный вывод крупной суммы денег за рубеж по подложным документам».

Как было установлено в ходе следствия, в период с сентября 2021 года по февраль 2022-го они перевели на счет одной из фирм в Дубае более 250 миллионов рублей в иностранной валюте.

«Чекалины и их бизнес-партнер реализовывали россиянам через интернет курс фитнес-марафона, заключая при этом договоры с иностранными юридическими лицами, а оплату направляли на счета зарубежного банка», — объясняет сотрудник прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

При этом в своих махинациях опальные блогеры активно пользовались помощью подельников. В их числе оказался и бизнес-партнер Артема и Валерии Роман Вишняк. Недавно мужчина дал признательные показания. Рассказал обо всех подробностях финансовых схем Чекалиных, а они впечатляют размахом.

«Он рассказал схемы работы, каким образом и кто подделывал документы, какое количество денег выводилось. В данном случае действовала организованная группа людей. Это же не один человек, и не один раз, и не один день, и не по тысяче рублей выводили деньги за рубеж», — отмечает судебный юрист Владимир Комсолев.

Все началось в 2011 году, когда никому неизвестная тольяттинка впервые выложила в блоге посты о материнстве и советы по питанию и тренировкам. Успех пришел молниеносно.

Уже в 2020-м Валерия Чекалина попала в первую десятку звезд блогосферы с самыми высокими доходами от рекламы в интернете. Ее официальный заработок тогда составил около 50 миллионов рублей за год.

«Когда мы начинали, там денег не было и в помине. Мы это начали делать, потому что нам нравилось», — подчеркивает блогер Артем Чекалин.

Вскоре Лерчек зарегистрировала бренд косметики и занялась производством «правильного» питания. Созданные компании приносили ей миллиардные прибыли. Эти деньги Чекалины тратили со вкусом.

К примеру, на свое 30-летие бизнес-леди пригласила ведущих звезд российской эстрады, в том числе и народного артиста РФ Филиппа Киркорова.

«Это очень прикольное чувство, когда, грубо говоря, ты едешь из школы в маршрутке, слушаешь в наушниках какого-то любимого артиста, а потом он у тебя выступает», — признается блогер.

Пара хвасталась подписчикам своей шикарной жизнью: дорогие покупки, лучшие курорты, путешествия на частных самолетах. Они убеждали фанатов, что любой может так же. Надо лишь купить у них «формулу успеха».

К примеру, один из последних проектов Чекалиных — курс по продюсированию — стоил от 59 тысяч до двух миллионов рублей.

«В какой-то момент многие ловят звездную болезнь, что мешает им в продвижении, и, наверное, теряют самое главное — душу и искренность», — говорит звезда интернета.

При этом в годовой финансовой отчетности Лерчек продолжала пользоваться «упрощенкой», указывая уровень дохода в 150 миллионов рублей. Но в 2023-м за нее всерьез взялись налоговые органы.

Проверка показала: официальные данные о прибыли блогера были занижены почти в 20 раз, и она недоплатила в казну около 300 миллионов рублей. Неудивительно, что одним ранним утром в дверь к Чекалиным постучался ОМОН.

В ходе обыска оперативники обнаружили коллекцию элитных часов, дорогие ювелирные украшения и восемь килограммов чистого золота высшей пробы в слитках. Помимо этого, в собственности блогеров оказался автопарк стоимостью более чем 145 миллионов рублей, а также недвижимость почти на миллиард.

«Это пять квартир в Москве… Два загородных дома. Один из домов — около миллиарда рублей, как установлено следствием. Это два загородных дома в Тольятти», — уточняет судебный юрист Комсолев.

Тогда семья отделалась лишь штрафом. Блогеры заплатили долги, с них были сняты все ограничения. Однако громкое дело сказалось на отношениях. Супруги развелись, разъехались по разным адресам.

Но вскоре Артема и Валерию Чекалиных вновь отправили под домашний арест. Они вывели часть доходов через ОАЭ. Правоохранители сумели доказать: при транзакциях блогеры указывали заведомо ложные цели переводов, что является грубым нарушением валютного законодательства.

«Расследование уголовного дела, возбужденного по факту совершения валютных операций, совершенное в особо крупном размере в составе организованной группы, на контроле в прокуратуре», — рассказывает Людмила Нефедова.

В общей сложности Чекалиным грозит до десяти лет реального срока. Но юристы уверяют: у них есть шанс отделаться условным.

«Смягчающим обстоятельством является полное покрытие перед государством своей вины в виде возврата денежных средств. Чекалина признала полностью свою вину и работает со следствием, что также может служить основанием для смягчения наказания», — объясняет судебный юрист.

Вполне возможно, что в этом деле сыграет роль наличие у бывшей пары троих детей. Пока наследники живут попеременно то у матери, то у отца. Но кто будет заниматься воспитанием несовершеннолетних, если их родителей посадят?

«Это, скорее всего, какой-то ближайший родственник. Или на крайняк, если родственников нет, то детей забирают в определенные дома и там опекой занимаются на это время. Но это самая уже крайняя мера», — отмечает певица Анна Калашникова.

Хотя для Блиновской, к примеру, даже наличие четверых несовершеннолетних отпрысков не стало смягчающим фактором. Словом, и сами Чекалины, и все остальные теперь ждут решения суда, который должен состояться в ближайшее время.