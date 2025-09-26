Нетаньяху освистали во время выступления на Генассамблее ООН

Международные представители покинули свои места, даже не дожидаясь начала его речи.

Премьер-министр Израиля выступил сегодня на Генассамблее ООН почти при пустом зале. Международные представители освистали Биньямин Нетаньяху и покинули свои места, даже не дожидаясь начала речи.

Потребовалось некоторое время, чтобы восстановить порядок в зале. В своей речи Нетаньяху оправдывал преступную операцию в секторе Газа. И требовал от ХАМАС немедленно вернуть израильских заложников, иначе бомбардировка продолжится.

Жителей разоренного палестинского анклава фактически заставили слушать это выступление в ООН. Израильская армия заранее разместила колонки в разных частях сектора Газа.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху улетел на Генассамблею ООН, которая проходит в США, в обход большинства европейских стран, чтобы избежать ареста со стороны Международного уголовного суда (МУС).

