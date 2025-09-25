Нетаньяху по пути в США облетел большинство стран ЕС из-за ордера МУС
Лайнер пересек акваторию Средиземного моря через воздушное пространство Греции и Италии.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху улетел на Генассамблею ООН, которая проходит в США, в обход большинства европейских стран, чтобы избежать ареста со стороны Международного уголовного суда (МУС). Об этом стало известно из сообщения издания Anadolu.
В материале указано, что маршрут самолета попал в зону внимания из-за сервиса FlightRadar. Благодаря данным сайта стало видно, что самолет Нетаньяху вместо обычного курса через Центральную Европу пересек акваторию Средиземного моря через воздушное пространство Греции и Италии, обойдя территорию Франции.
По информации источника, Нетаньяху вылетел в Нью-Йорк, чтобы выступить там выступить на Генассамблее ООН. Израильский лидер собирается подвергнуть критике страны, которые признали палестинское государство.
К тому же 29 сентября Нетаньяху проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. Во время дипломатического общения глава еврейского государства планирует обсудить стремления Тель-Авива в отношении операции в секторе Газа, подчеркнули в издании.
