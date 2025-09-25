Нетаньяху по пути в США облетел большинство стран ЕС из-за ордера МУС

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 28 0

Лайнер пересек акваторию Средиземного моря через воздушное пространство Греции и Италии.

Почему Нетаньяху по пути в США облетел страны Евросоюза

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху улетел на Генассамблею ООН, которая проходит в США, в обход большинства европейских стран, чтобы избежать ареста со стороны Международного уголовного суда (МУС). Об этом стало известно из сообщения издания Anadolu.

В материале указано, что маршрут самолета попал в зону внимания из-за сервиса FlightRadar. Благодаря данным сайта стало видно, что самолет Нетаньяху вместо обычного курса через Центральную Европу пересек акваторию Средиземного моря через воздушное пространство Греции и Италии, обойдя территорию Франции.

По информации источника, Нетаньяху вылетел в Нью-Йорк, чтобы выступить там выступить на Генассамблее ООН. Израильский лидер собирается подвергнуть критике страны, которые признали палестинское государство.

К тому же 29 сентября Нетаньяху проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. Во время дипломатического общения глава еврейского государства планирует обсудить стремления Тель-Авива в отношении операции в секторе Газа, подчеркнули в издании.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль намерен атаковать Йемен.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.99
0.64 98.60
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:44
«Необъяснимая тоска накатывает»: Шаляпин почтил память покойной жены
18:35
Выставку «Путешествие по России» теперь можно посетить в виртуальном формате
18:31
Дания не нашла доказательств связи РФ с инцидентом с БПЛА
18:27
Кино и качество жизни: «Российская креативная неделя» стартовала в Москве
18:24
Нетаньяху по пути в США облетел большинство стран ЕС из-за ордера МУС
18:21
Посетителей Эрмитажа эвакуировали в Петербурге

Сейчас читают

«Буду скучать»: победитель «Интервидения-2025» дал обещания русским зрителям
Илан Шор: к сведениям СВР о планах ЕС захватить Молдавию нужно относиться серьезно
«Печать в паспорте — не печать в сердце»: Дибров высказался о бывшей жене после развода
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео