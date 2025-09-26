Трамп заявил о скором заключении сделки по достижению мира в секторе Газа

Сделка по достижению мира в секторе Газа, возможно, будет в скором времени достигнута. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Я думаю, у нас будет сделка по Газе. Мы дадим вам знать. Думаю, это будет сделка, которая вернет заложников, сделка, которая закончит войну», — сказал Трамп в беседе с журналистами.

Ранее американский лидер заявлял, что соглашение по сектору Газа близко к заключению. Также он добавил, что поговорил с премьер-министром Израиля и другими ближневосточными лидерами. По мнению Трампа, они являются замечательными людьми.

«Мы сегодня говорили с (израильским премьер-министром Биньямином — Прим. ред.) Нетаньяху, и мы говорили со всеми лидерами на Ближнем Востоке, которые являются замечательными людьми, и мы довольно близки к заключению соглашения по Газе и, возможно, даже к миру», — сказал Трамп в разговоре с журналистами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп больше не возражает, чтобы Венгрия и Словакия покупали российские энергоресурсы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.