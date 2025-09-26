Трамп заявил о скором заключении сделки по достижению мира в секторе Газа

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 34 0

По словам американского лидера, это соглашение прекратит войну на Ближнем Востоке.

Когда заключат сделку по сектору Газа

Фото: Reuters/Amir Cohen

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сделка по достижению мира в секторе Газа, возможно, будет в скором времени достигнута. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Я думаю, у нас будет сделка по Газе. Мы дадим вам знать. Думаю, это будет сделка, которая вернет заложников, сделка, которая закончит войну», — сказал Трамп в беседе с журналистами.

Ранее американский лидер заявлял, что соглашение по сектору Газа близко к заключению. Также он добавил, что поговорил с премьер-министром Израиля и другими ближневосточными лидерами. По мнению Трампа, они являются замечательными людьми.

«Мы сегодня говорили с (израильским премьер-министром Биньямином — Прим. ред.) Нетаньяху, и мы говорили со всеми лидерами на Ближнем Востоке, которые являются замечательными людьми, и мы довольно близки к заключению соглашения по Газе и, возможно, даже к миру», — сказал Трамп в разговоре с журналистами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп больше не возражает, чтобы Венгрия и Словакия покупали российские энергоресурсы. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:10
Борьба за выживание: женщина лишилась всех конечностей после нападения собаки
21:02
Небо под угрозой: указ Трампа может скрыть звезды за спутниками
20:58
Наш вид старше на миллион лет: окаменелый череп изменил эволюционную карту
20:55
Вместо любви — счет на 30 тысяч: как красивые девушки разводят мужчин в ресторанах
20:41
Матвиенко: культура России — фундамент национальной идентичности
20:19
Трамп заявил о скором заключении сделки по достижению мира в секторе Газа

Сейчас читают

Захарова предупредила о риске третьей мировой войны из-за планов Украины
«Это возмутительно»: Семенович будет судиться с продавцом картонных кукол с ее изображением
«Хочу их всех собрать»: Киркоров рассказал о создании семейной могилы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео