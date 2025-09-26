Спасибо, что разрешил: Трамп «не против» закупок нефти у РФ двумя странами ЕС

Эфирная новость 35 0

Ранее американский президент требовал от всей Европы отказа от российских энергоресурсов.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Yuri Gripas - Pool via CNP; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трамп не против закупок нефти у РФ Венгрией и Словакией

Американский президент больше не возражает, чтобы Венгрия и Словакия покупали российские энергоресурсы. Ранее Дональд Трамп требовал, чтобы вся Европа отказалась от наших нефти и газа. Однако после переговоров с Будапештом признал, что это невозможно.

«У них нет выхода к морю, куда могли бы заходить корабли со всего мира. У них только один трубопровод. Я говорил с Орбаном — он отличный парень, мой хороший друг. У них все гораздо сложнее. То же самое касается и Словакии», — заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп также сменил риторику и в отношении Израиля. Глава Белого дома предупредил, что не позволит Нетаньяху аннексировать Западный берег реки Иордан. И что Тель-Авиву вообще пора остановиться.

Кроме того, американский лидер анонсировал скорое соглашение между Израилем и ХАМАС, но никаких сроков, как всегда, не назвал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 98.15
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:00
Двойная жизнь: почему женатые мужчины становятся клиентами девушек по вызову
14:55
Патрушев: Россия и Индия — стратегические партнеры
14:33
Путин: вопрос финансирования возможного строительства второй БелАЭС не стоит
14:27
Поезд и грузовик столкнулись и загорелись в Смоленской области
14:25
Спасибо, что разрешил: Трамп «не против» закупок нефти у РФ двумя странами ЕС
14:20
«Круглая цифра»: фридайвер Алексей Молчанов рассказал о своем 40-м рекорде мира

Сейчас читают

Умер режиссер Тигран Кеосаян
Продуктивное сотрудничество: эксперт об импорте из Китая на следующие пять лет
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео