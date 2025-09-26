Спасибо, что разрешил: Трамп «не против» закупок нефти у РФ двумя странами ЕС

Трамп не против закупок нефти у РФ Венгрией и Словакией

Американский президент больше не возражает, чтобы Венгрия и Словакия покупали российские энергоресурсы. Ранее Дональд Трамп требовал, чтобы вся Европа отказалась от наших нефти и газа. Однако после переговоров с Будапештом признал, что это невозможно.

«У них нет выхода к морю, куда могли бы заходить корабли со всего мира. У них только один трубопровод. Я говорил с Орбаном — он отличный парень, мой хороший друг. У них все гораздо сложнее. То же самое касается и Словакии», — заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп также сменил риторику и в отношении Израиля. Глава Белого дома предупредил, что не позволит Нетаньяху аннексировать Западный берег реки Иордан. И что Тель-Авиву вообще пора остановиться.

Кроме того, американский лидер анонсировал скорое соглашение между Израилем и ХАМАС, но никаких сроков, как всегда, не назвал.

