«Это возмутительно»: Семенович будет судиться с продавцом картонных кукол с ее изображением

Анна Семенович будет судиться с продавцом картонных кукол в интернете

Певица Анна Семенович подаст в суд на тех, кто использует ее изображение без согласия в целях обогащения. Об этом артистка и ее адвокат заявили корреспонденту 5-tv.ru на своей пресс-конференции.

Артистка специально созвала журналистов для того, чтобы придать огласке ситуацию, в которую она попала. А именно звезда столкнулась с недобросовестными продавцами, которые продают картонные куклы с ее изображением в интернете. Для наглядности певица купила одну из них и продемонстрировала прессе.

«Я считаю, что это возмутительно!» — заявила певица.

Семенович не возражает против самого факта использования ее изображения, но для этого необходимо спросить ее разрешение и подписать соответствующие бумаги.

«Я всю жизнь работала, я трудяга. С трех лет я на льду, и уже 20 с лишним лет в шоу-бизнесе. Столько лет работала на свою хорошую репутацию. Мое лицо — это мой бизнес», — говорит артистка.

Певица уточнила: ее образ зарегистрирован официально и принадлежит только ей.

«Никто не имеет права использовать мое лицо и мой образ вне закона для такой наглой продажи таких ростовых кукол», — говорит она.

Артистка считает ужасным, что некоторые недобросовестные продавцы так нагло используют изображения многих знаменитостей. Помимо Семенович, на просторах интерната можно увидеть такие же картонные куклы с изображением Анны Асти, Егора Крида, Дмитрия Колдуна и других.

«Видимо, люди не очень хорошо знают закон. По закону это делать нельзя! За это можно получить очень большой штраф», — напоминает певица.

Адвокат артистки Майя Шевцова рассказала, что они намерены взыскать компенсацию с продавца картонных кукол в размере десяти миллионов рублей. Она отметила, что данная сумма была взята «не с потолка». За все время продавец успел продать несколько десятков тысяч единиц товара с изображением Семенович.

«Представляете, какой-то неизвестный мне мужчина купил квартиру за счет меня!» — негодует Семенович.

Юрист уточнила, что они уже направили претензии в его адрес, заявление в суд уже готово. Однако вместо ответа продавец может удалить все изображения артистки с сайтов, но к такому повороту защита Анны Семенович полностью готова: факт использования изображения с лицом певицы уже зафиксирован у нотариуса.

Певица объяснила, что у нее уже был негативный опыт использования ее изображения в рекламе пластических операций одной из клиник. Тогда недобросовестные маркетологи использовали в этих целях также лицо певца Стаса Костюшкина. Однако после претензии в адрес медучреждения они просто удалили все изображения артистов, и тогда ни Семенович, ни Костюшкин уже ничего не могли с этим сделать.

