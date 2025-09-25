Завидный жених: у Киркорова обнаружили пять квартир в Москве

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 36 0

Общая стоимость достигает 150 миллионов рублей.

Какой недвижимостью владеет Филипп Киркоров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У семьи Киркорова обнаружено пять квартир в центре Москвы

У семьи народного артиста РФ Филиппа Киркорова обнаружено несколько квартир в центре Москвы, общая стоимость которых оценивается в сотни миллионов рублей. Об этом сообщает Super.

По данным издания, отец артиста Бедрос Киркоров предположительно проживал в доме в районе станции метро Курская. Его квартира занимала второй этаж и представляла собой три объединенных помещения, рыночная цена которых составляет около 100 миллионов рублей. Именно туда в 1994 году въехали молодожены Филипп Киркоров и певица Алла Пугачева. Часть этой недвижимости когда-то принадлежала Примадонне, но после развода она осталась в долевой собственности семьи Киркоровых.

Как уточняет источник Super, у самого Киркорова в этом же доме есть еще две квартиры этажом выше. Их площади составляют 68,7 и 65,8 квадратных метра соответственно.

Таким образом, у артиста в центре столицы целое состояние недвижимости общей площадью 338,5 квадратного метра. Их примерная стоимость достигает 150 миллионов рублей.

По данным издания, ежемесячный налог на имущество составляет порядка 60 тысяч рублей, при этом долгов за коммунальные услуги у певца не выявлено. В ближайшее время Киркоров сможет вступить в наследство, так как срок ожидания возможных претендентов по закону уже близок к завершению.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 98.15
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:47
ВСУ нанесли массированный из РСЗО «Град» по мирным жителям Брянской области
21:18
Человеческие останки и оружие: в Испании нашли 5000-летнюю гробницу-дольмен
21:16
«Удобно иметь и „тыл“, и „фронт“»: Алсу высказалась об изменах в отношениях
21:15
Полицейский нашел пропавшую девочку и сделал ей предложение спустя 15 лет
21:08
Завидный жених: у Киркорова обнаружили пять квартир в Москве
21:01
«Существуете, пока на вас покупают билеты»: Батурин об уехавших из РФ артистах

Сейчас читают

Играет с огнем: Европа готовится к прямому столкновению с Россией
«Буду скучать»: победитель «Интервидения-2025» дал обещания русским зрителям
И на Родине, и за рубежом: где чаще всего отдыхают россияне в бархатный сезон
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео