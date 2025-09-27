Всем надоела: съемки фильма о Бритни Спирс на грани срыва

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 27 0

Ранее киностудия уже закрыла проект о жизни Мадонны по той же причине.

Киностудия Universal хочет закрыть проект о жизни Спирс

RodarOnline: съемки фильма о Бритни Спирс оказались на грани срыва

Съемки автобиографического фильма о жизни американской певицы Бритни Спирс на грани срыва. Об этом сообщает издание RodarOnline, со ссылкой на источник.

По словам инсайдера, продюсеры проекта и съемочная команда недовольны участием артистки в работе сценаристов. По их словам, последние хотят правдиво рассказать о жизни певицы, но артистка все портит бесконечными правками сценария.

«Неопытность Бритни в разработке сценариев и современном кинопроизводстве в целом является препятствием в процессе съемок», — уточнил источник.

Более того, киностудия не исключает возможности закрытия проекта, как случилось с фильмом об американской певице Мадонне.

«Бритни так часто меняет сценарий, что киностудии Universal Studios это уже надоело, и она готова закрыть проект», — добавил инсайдер.

Ранее Бритни Спирс шокировала поклонников очередной выходкой, но уже не танцами. В социальных сетях голливудская звезда показала, как запустила свой дом. Помимо беспорядка, в жилище артистки повсюду «мины» в виде собачьих экскрементов. Многие связывают неряшество певицы с глубокой депрессией, вызванной на фоне расставания с фитнес-тренером Сэмом Асгари. Однако, что на самом деле творится в голове знаменитости, никто не знает.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Бритни Спирс опубликовала фотографию без одежды.

