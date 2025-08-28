Бритни Спирс опубликовала фотографию без одежды

Даниил Ципелев
На снимке певица позирует лишь в черных сапогах. Подписчикам стоит бить тревогу из-за поведения кумира?

Фото: www.globallookpress.com/Britney Spears

Американская певица Бритни Спирс опубликовала в соцсетях фотографию, на которой она предстала без одежды.

На снимке она стоит спиной к камере в сапогах и с распущенными волосами. Певица не оставила никакой подписи под публикацией, а также отключила комментарии.

В середине июля стало известно, что певица стала мамой в третий раз. Исполнительница заявила о том, что удочерила девочку. Однако ребенка Бритни решила не показывать общественности. О своем намерении певица сообщила еще в январе текущего года.

Фото: Instagram*/britneyspears

Также Спирс заявила о планах покинуть США и переехать в Италию.

Кроме того, исполнительница находилась под опекой отца до 2021 года. Причиной стали проблемы с психическим здоровьем Бритни. Из-за этого же ее и разлучили с сыновьями, которых знаменитость родила в браке с рэпером Кевином Федерлайном. Знаменитости были женаты всего три года, с 2004 по 2007 год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Бритни Спирс похвасталась результатами своего похудения, опубликовав новые видео в социальных сетях.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

