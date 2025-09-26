Путин назвал укрепление суверенитета и безопасности РФ ключевой задачей

Дальнейшее укрепление суверенитета и безопасности РФ является ключевой задачей. Об этом заявил по видеосвязи президент России Владимир Путин в обращении к вновь избранным главам регионов.

«Наша общая ключевая задача — укрепление суверенитета и безопасности государства», — сказал российский лидер.

Он отметил, что важное значение имеет то, что российские регионы делают для обеспечения оборонно-промышленного комплекса.

В частности, ключевыми задачами являются активная поддержка российских бойцов, которые сражаются в зоне специальной военной операции (СВО), а также ветеранов СВО и членов их семей.

Также Путин сообщил, что многообразие регионов России является ее преимуществом. Он указал, что для долгосрочного роста экономики и решения задач технологического лидерства важно обеспечить условия тесного взаимодействия федеральных и региональных властей.

