«Очень важное событие»: звезды высказались об «Интервидении-2025»
Актеры Владимир Конухин и Вадим Галыгин поделились впечатлениями от прошедшего конкурса.
Международный конкурс «Интервидение-2025» на мировом уровне представил технические возможности России. Об этом заявил актер Владимир Канухин на презентации нового сезона Института развития интернета (ИРИ).
«Для нашей страны это было очень важное событие. И я очень рад и горд, что на таком уровне мировом представили технические возможности нашей страны», — говорит актер.
Канухин отметил, что именно Россия украсила номера участников всех стран.
«Я горжусь возможностями нашей страны. Она ни в чем не уступает (другим странам — Прим. Ред)», — сказал Канухин.
Также в адрес конкурса высказался актер, ведущий и комик Вадим Галыгин, сказав, что «Интервидение» — событие мирового масштаба. В организации участвовала команда артиста, которая была задействована в сценарной и креативной части мероприятия.
Галыгин не обошел стороной западный конкурс «Евровидение», назвав его «мракобесием».
«Это мракобесие, этот ужас… Может кому-то это и нравится, но это не есть определение культурного направления мира», — заявил актер.
По мнению Галыгина, у участников других стран, которые посетили Россию, сейчас начнется этап перезагрузки, потому что им вещают свою отдельную мировую повестку, и они не понимают, что происходит в России на самом деле.
«Люди должны видеть по-настоящему, чем живут люди. Увидеть какой-то культурный код, а не креативное что-то, придуманную в рамках каких-то узких правил вещь», — подчеркнул артист.
Финал «Интервидения-2025» состоялся 20 сентября на площадке Live Arena в Подмосковье. За приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей — боролись исполнители из 22 стран. Победу в соревновании одержал представитель Вьетнама Дык Фук.
Россию представлял заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, с песней композитора Максима Фадеева «Прямо по сердцу». Певец снял свою кандидатуру с голосования, указав, что не может претендовать на победу «по законам гостеприимства».
