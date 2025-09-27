«Очень важное событие»: звезды высказались об «Интервидении-2025»

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив

Актеры Владимир Конухин и Вадим Галыгин поделились впечатлениями от прошедшего конкурса.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Актеры Галыгин и Канухин поделились впечатлениями от «Интервидения»

Международный конкурс «Интервидение-2025» на мировом уровне представил технические возможности России. Об этом заявил актер Владимир Канухин на презентации нового сезона Института развития интернета (ИРИ).

«Для нашей страны это было очень важное событие. И я очень рад и горд, что на таком уровне мировом представили технические возможности нашей страны», — говорит актер.

текстАктер Владимир Канухин. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Канухин отметил, что именно Россия украсила номера участников всех стран.

«Я горжусь возможностями нашей страны. Она ни в чем не уступает (другим странам — Прим. Ред)», — сказал Канухин.

Также в адрес конкурса высказался актер, ведущий и комик Вадим Галыгин, сказав, что «Интервидение» — событие мирового масштаба. В организации участвовала команда артиста, которая была задействована в сценарной и креативной части мероприятия.

Галыгин не обошел стороной западный конкурс «Евровидение», назвав его «мракобесием».

«Это мракобесие, этот ужас… Может кому-то это и нравится, но это не есть определение культурного направления мира», — заявил актер.

По мнению Галыгина, у участников других стран, которые посетили Россию, сейчас начнется этап перезагрузки, потому что им вещают свою отдельную мировую повестку, и они не понимают, что происходит в России на самом деле.

Актер Вадим Галыгин Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

«Люди должны видеть по-настоящему, чем живут люди. Увидеть какой-то культурный код, а не креативное что-то, придуманную в рамках каких-то узких правил вещь», — подчеркнул артист.

Финал «Интервидения-2025» состоялся 20 сентября на площадке Live Arena в Подмосковье. За приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей — боролись исполнители из 22 стран. Победу в соревновании одержал представитель Вьетнама Дык Фук.

Россию представлял заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, с песней композитора Максима Фадеева «Прямо по сердцу». Певец снял свою кандидатуру с голосования, указав, что не может претендовать на победу «по законам гостеприимства».

Карма ударит по кошельку: финансовый гороскоп на октябрь 2025

