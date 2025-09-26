В Германии 79-летний пассажир поезда оскорбил двух украинок

|
Дарья Орлова
По прибытии на станцию грубияна встретили сотрудники федеральной полиции.

Фото: www.globallookpress.com/Shireen Broszies

В Германии пожилой пассажир поезда обрушился с расистскими оскорблениями на двух украинок, ехавших с ребенком, сообщает Bild.

Инцидент произошел 25 сентября в вагоне поезда, следовавшего из Берлина в Дессау. Мужчина использовал нецензурные выражения в адрес женщин. На помощь украинкам встал 29-летний попутчик, который потребовал от пенсионера прекратить оскорбления и обратился в правоохранительные органы. В ответ мужчина также словесно напал на заступника.

При прибытии поезда в Дессау подозреваемого встретили сотрудники федеральной полиции. Было установлено, что пенсионер находился в состоянии алкогольного опьянения Против мужчины возбудили дело за разжигание межнациональной ненависти.

Ранее в Польше пьяные туристы из Финляндии оскорбили память жертв Освенцима, перелезая через забор бывшего концлагеря после употребления спиртного.

А можно ли оскорбить с помощью эмодзи? Об этом писал 5-tv.ru. Возможные ситуации оценил юрист.

Инструктор назвал упражнения для восстановления после инсульта и инфаркта

