В Германии 79-летний пассажир поезда оскорбил двух украинок

В Германии пожилой пассажир поезда обрушился с расистскими оскорблениями на двух украинок, ехавших с ребенком, сообщает Bild.

Инцидент произошел 25 сентября в вагоне поезда, следовавшего из Берлина в Дессау. Мужчина использовал нецензурные выражения в адрес женщин. На помощь украинкам встал 29-летний попутчик, который потребовал от пенсионера прекратить оскорбления и обратился в правоохранительные органы. В ответ мужчина также словесно напал на заступника.

При прибытии поезда в Дессау подозреваемого встретили сотрудники федеральной полиции. Было установлено, что пенсионер находился в состоянии алкогольного опьянения Против мужчины возбудили дело за разжигание межнациональной ненависти.

Ранее в Польше пьяные туристы из Финляндии оскорбили память жертв Освенцима, перелезая через забор бывшего концлагеря после употребления спиртного.

