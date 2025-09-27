Мария Захарова: Киев планирует осуществить провокации, используя дроны РФ

Украина намерена продолжить провокации с нарушением воздушного пространства стран НАТО. Для этого Киев планирует использовать элементы российских беспилотников. Об этом, ссылаясь на венгерские статьи, 5-tv.ru рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Почему это делает киевский режим? Очевидно, потому что на поле боя желаемого они не добиваются. Очевидно, что от них, от Зеленского… уже все устали… Нужно каким-то образом им, киевскому режиму, закрепиться на международных позициях, и для этого нужно втянуть страны Европейского Союза в кровавую баню», — отметила дипломат.

Захарова уточнила, что Евросоюз готов поддержать дальнейшие провокации Киева, учитывая реакцию Брюсселя на якобы вторжение в воздушное пространство Польши российских беспилотников.

«Видимо, киевскому режиму нужно сделать так, чтобы это перешло совершенно уже на новый уровень — на уровень прямого столкновения. Соответственно, готовится очередная провокация», — подчеркнула Захарова.

Кроме того, дипломат рассказала и о том, каким образом Украина планирует осуществить провокацию. Захарова сообщила, что киевский режим будет использовать элементы российских дронов, чтобы усилить конфронтацию между Москвой и Брюсселем.

По мнению Марии Захаровой, дальнейшие провокации Украины могут обернуться для Европы третьей мировой войной. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru.

