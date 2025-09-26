Операция украинского президента Владимира Зеленского под ложным флагом в Румынии и Польше может обернуться третьей мировой войной. Об этом завила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы должны признать: никогда в современности Европа не была столь близко к началу третьей мировой войны», — написала она Telegram-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует осуществить диверсии в Румынии и Польше, а затем переложить ответственность за них на Россию. Об этом заявили сразу несколько венгерских СМИ, в частности — Pesti Srácok.

На Банковой разрабатывается свой «Гляйвицкий инцидент». Цель очевидна — создать Casus belli (формальный повод. — Прим. ред.) для войны между Россией и НАТО.

Исходя из имеющихся данных, первым шагом киевского режима станет ремонт сбитых или перехваченных российских БПЛА. Затем они будут оснащены боевым поражающим элементом и направлены на крупные транспортные хабы НАТО в Польше и Румынии. Конечно, под видом «российских дронов».

Техническая сторона — не самое главное. Необходимо также проведение дезинформационной кампании в Европе, направленной на то, чтобы обвинить в произошедшем Москву. Результат этой стратегии — вооруженный конфликт между Россией и НАТО.

От слов быстро перешли к делу. На Яворовский полигон Западной Украины уже завезены российские БПЛА «Герань», отремонтированные ранее на львовском заводе «ЛОРТА».

Венгерские журналисты отмечают, что к столь радикальным действиям Зеленского подталкивают сокрушительные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ). Разгром ВСУ теперь происходит не на тактическом уровне — он носит стратегический характер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленский пытается убедить европейцев в своей роли хорошего вояки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.