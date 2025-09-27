Концерт американского певца Джейсона Деруло в Москве открылся песней «Матушка-земля»

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 38 0

Посетители мероприятия активно подпевали.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Carlos Pessuto, Carlos Pessuto; 5-tv.ru

Концерт певца Джейсона Деруло в Москве открылся песней «Матушка-земля»

В начале концерта американского певца Джейсона Деруло в Москве прозвучала композиция Татьяны Куртуковой «Матушка-земля». Кадры с мероприятия публикует 5-tv.ru.

Посетители мероприятия активно подпевали. Уточняется, что «Матушка-земля» прозвучала в обработке.

Американский исполнитель приехал в Москву 26 сентября. До российской столицы он добирался около 30 часов. Кроме того, в аэропорту потеряли его багаж. Также артист выступит с концертом в Санкт-Петербурге 28 сентября.

Свою карьеру Деруло начал в 18 лет. Его первый сингл Whatcha Say, выпущенный в 2009 году, занял первое место в Billboard Hot 100. Песня достигла внушительного успеха — было продано более пяти миллионов цифровых загрузок. В 2010-м артист выпустил дебютный альбом.

Кроме того, певец часто сотрудничает с другими известными исполнителями. Он записал совместный сингл с рэпером Снуп Доггом — Wiggle. Затем появился и клип. Видео набрало более одного миллиарда просмотров на YouTube. Новый рекорд Деруло установил, когда снял видео на песню Swalla вместе с певицей Ники Минаж и Ty Dolla Sign. На этот раз клип собрало уже два миллиарда просмотров.

Всего за свою карьеру Джейсон Деруло продал более 250 миллионов синглов по всему миру. Кроме того, музыкант получил 14 платиновых дисков в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Татьяна Куртукова добилась успеха.

