Даниил Ципелев
Они планируют предоставить Рамалле почти 200 миллионов долларов.

Фото: www.globallookpress.com/Lorena SopÃƒÂªNa

Le Figaro: 12 стран создадут коалицию для поддержки Палестины

Франция, Великобритания и еще десять мировых государств создадут коалицию для оказания финансовой помощи Палестинской национальной администрации (ПНА). Об этом сообщает газета Le Figaro.

«12 стран, включая Францию, Великобританию, Японию, Саудовскую Аравию и Испанию, объявили в пятницу о создании коалиции для финансовой поддержки Палестинской администрации, испытывающей нехватку средств, поскольку ее налоговые поступления удерживаются Израилем», — отмечается в публикации.

Данную инициативу поддержали такие страны, как Франция, Великобритания, Япония, Саудовская Аравия, Испания, Бельгия, Дания, Исландия, Ирландия, Норвегия, Словения и Швейцария.

Целью создания такого объединения называют стабилизацию финансового положения палестинской администрации, базирующейся в Рамалле. 

В администрации премьер-министра Палестины Мохаммада Мустафы сообщили, что коалиция выделит не менее 170 миллионов долларов на финансирование палестинской автономии. Уточняется, что наибольшую сумму в размере 90 миллионов долларов внесет Саудовская Аравия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что представитель России при ООН Василий Небензя назвал признание Палестины историческим долгом перед ее народом.

Сразу 12 стран создадут коалицию для поддержки Палестины
