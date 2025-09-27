Подготовка автомобиля к зиме обойдется россиянам дороже в 2025 году

В 2025 году средняя стоимость подготовки автомобиля к зимнему сезону достигла 35-40 тысяч рублей — за последний год этот показатель вырос на 16%. Специалисты подчеркивают, что предварительная диагностика машины перед холодами позволяет избежать серьезных неисправностей и дорогостоящего ремонта. Так ли это — разбирались «Известия».

Цены растут

По информации аналитиков, в 2025 году подготовка автомобиля к холодам стала дороже. Динамику подтвердила Наталья Чепурная, директор техцентра и член правления Союза автосервисов.

Автоэксперт компании по производству премиальных моторных масел Константин Ожогин уточнил перечень сезонных работ. В него входит замена шин с балансировкой, проверка и долив антифриза, переход на зимнюю стеклоомывающую жидкость, установка новых дворников, осмотр аккумулятора, тормозов, ремней, а также смазка замков и уплотнителей. Это базовый набор мероприятий, необходимых для надежного запуска двигателя в морозную погоду.

«Стоимость подготовки заметно выросла. Если ограничиться сезонным обслуживанием без покупки новых шин, средний чек сегодня составляет около 15-20 тысяч рублей. В эту сумму входят жидкости, расходники и работа. Но именно зимние покрышки формируют основную нагрузку на бюджет. В итоге полная подготовка автомобиля „под ключ“ достигает 40-45 тысяч рублей, а для кроссоверов и бизнес-класса сумма может быть выше», — говорит Ожогин.

По словам эксперта, за год расходы увеличились на 10-15%. При этом цена на шины выросла незначительно — около 4%, тогда как услуги шиномонтажа и сопутствующие работы подорожали на 15-20%, в зависимости от региона.

По данным основателя марки автохимии Булата Килова, лишь 20% водителей проводят полную подготовку к зиме. Еще 45% ограничиваются заменой резины, дворников и стеклоомывающей жидкости. Порядка 5% не пользуются автомобилем в зимний период, 19% уверены, что их транспорт всегда в порядке, а 11% вовсе не готовятся к сезону.

Что можно сделать самому

Согласно оценке Ильи Шилова, директора по развитию компании, продающей смазочные материалы, за десятилетие расходы на шины, аккумуляторы, масла и обслуживание выросли почти в два раза. В связи с этим растет интерес к самостоятельному обслуживанию. Все больше водителей предпочитают сами менять масло и фильтры, другие же обращаются к частным специалистам или небольшим СТО, что снижает стоимость в два раза, пусть и без гарантий.

Никита Родионов, технический директор сети автосервисов подтвердил, что часть работ, действительно, можно выполнить самостоятельно, но другие лучше доверить специалистам. Российская зима — сложный период для техники, поэтому подготовка должна быть заблаговременной.

«Первое, что необходимо сделать при подготовке авто к сезону холодов, — сменить резину. Заранее проверьте состояние резины, если планируете эксплуатировать ее не первый год. Глубина протектора должна быть не менее четырех миллиметров. Кроме того, не должно быть деформаций, трещин, порезов и других повреждений шины. Рекомендую менять резину в +7 градусов, до стабильного снежного покрова и до ажиотажа на шиномонтаже», — советует эксперт.

Родионов также советует проводить регулировку углов установки колес, не дожидаясь проявления проблем. Необходимо проверить и при необходимости заменить свечи зажигания — от их состояния зависит пуск двигателя в морозы. При этом важно проверить клеммы аккумулятора, заряд и уровень электролита — он не должен быть ниже минимальной отметки, а заряд — менее 12 В.

Также стоит убедиться, что уровни всех рабочих жидкостей (масел, антифриза, тормозной жидкости) соответствуют норме. Перед сезоном желательно пройти полную проверку на СТО: осмотреть тормоза, подвеску, топливную систему и другие узлы.

