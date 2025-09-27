The Washington Post: Иран активно работает над строительством секретного военного объекта

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Проект, по данным журналистов, стартовал в 2020 году.

Что происходит с ядерной программой Ирана

Фото: www.globallookpress.com/Iranian Presidency

Иран активно работает над строительством секретного военного объекта неподалеку от ядерного комплекса в Натанзе. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении редакции снимки со спутника.

«Иран ведет активные строительные работы на таинственном подземном объекте уже несколько месяцев после бомбардировки США и Израиля», — уточняется в материале.

Уточняется, что строительные работы на данном объекте ведутся с 2020 года. Секретный объект находится где-то под горой Коланг в провинции Исфахан в полутора километре от ядерного комплекса в Натанзе, который ранее подвергся бомбардировке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США считают ядерное развитие Ирана неприемлемым. В Министерстве энергетики США считают, что страна должна полностью закрыть свою ядерную программу, в том числе избавиться от всех мощностей по обогащению урана.

