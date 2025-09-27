Дональд Трамп назвал бывшего директора ФБР Коми слизняком

Президент США Дональд Трамп назвал слизняком (глава Белого дома использовал сленговое выражение slimeball, которое можно переводить также, как «мерзавец» или «подонок». — Прим. ред.) экс-директора ФБР Джеймса Коми. Американский лидер поблагодарил нынешнего главу бюро Кэша Пателя и его сотрудников за «блестящую работу над обвинительным заключением». Об этом глава Белого дома написал в соцсетях.

«Я хотел бы поблагодарить Кэша Пателя и выдающихся сотрудников ФБР за их блестящую работу над недавним обвинительным заключением против худшего директора ФБР в истории нашей страны. Уровень энтузиазма со стороны ФБР был невероятным, но лишь потому, что они знали Коми таким, какой он есть и был — слизняком», — заявил Трамп.

В конце своего послания президент США еще раз поблагодарил ФБР и, в частности, тех сотрудников бюро, кто работал над делом Коми вместе с прокурором Линдси Халлиган и Министерством юстиции.

