«Слизняк!» — Трамп грубо обозвал экс-директора ФБР Джеймса Коми

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Бывшего руководителя бюро обвиняют в даче ложных показаний.

Фото: Reuters/Mike Segar

Президент США Дональд Трамп назвал слизняком (глава Белого дома использовал сленговое выражение slimeball, которое можно переводить также, как «мерзавец» или «подонок». — Прим. ред.) экс-директора ФБР Джеймса Коми. Американский лидер поблагодарил нынешнего главу бюро Кэша Пателя и его сотрудников за «блестящую работу над обвинительным заключением». Об этом глава Белого дома написал в соцсетях.

«Я хотел бы поблагодарить Кэша Пателя и выдающихся сотрудников ФБР за их блестящую работу над недавним обвинительным заключением против худшего директора ФБР в истории нашей страны. Уровень энтузиазма со стороны ФБР был невероятным, но лишь потому, что они знали Коми таким, какой он есть и был — слизняком», — заявил Трамп.

В конце своего послания президент США еще раз поблагодарил ФБР и, в частности, тех сотрудников бюро, кто работал над делом Коми вместе с прокурором Линдси Халлиган и Министерством юстиции.

