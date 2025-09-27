Это не так ужасно: как избавиться от страха перед стоматологом

Стоматолог Агаев: седация и анестезия помогут безболезненно вылечить зубы

Бояться похода к стоматологу уже неактуально, так как современные технологии давно ушли вперед настолько, что пациент во время приема может совсем не почувствовать никакой боли. Об этом рассказал стоматолог Рауф Агаев для 5-tv.ru.

«Страх перед стоматологом — это как боязнь черно-белого телевизора. Технологии давно ушли вперед, а тревога осталась», — отмечает эксперт.

Седация и анестезия — решение всех проблем. В современной стоматологии уже давно используется такая анестезия, которая полностью отключает болезненные рецепторы, и вы вообще ничего не чувствуете. Даже самые большие и сложные операции проходят максимально комфортно, отмечает стоматолог.

«Можно не переживать, что вы почувствуете какой-то дискомфорт во время процедуры», — уверяет Агаев.

Более того, во время процесса можно иногда даже смотреть кино или слушать приятную музыку, не думая о том, что сейчас делает стоматолог.

Если есть большой страх перед зубными врачами, то начните просто с консультации или осмотра и потихоньку добавляйте более сложные процедуры, советует специалист.

«Хороший врач всегда во время процедуры будет объяснять, что в данный момент он делает с вашим зубом. Если вам вдруг будет больно, вы всегда можете поднять руку, врач остановится и обратит на это внимание», — говорит он.

Рауф Агаев напоминает: чем дольше вы тянете с походом к врачу, тем сложнее и дороже выйдет лечение. Лучше не затягивать с этим.

Ранее 5-tv.ru писал, до какого момента зуб еще можно спасти. Если появилась боль, то не следует затягивать с походом к врачу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.