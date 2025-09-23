Главное — время: врач объяснил, до какого момента зуб еще можно спасти

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 31 0

Если появилась боль, то не следует затягивать с походом к врачу.

Как понять, что зуб еще можно спасти?

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Стоматолог-ортодонт Яна Дьячкова: зубы всегда разрушаются поэтапно

Зубы никогда не разрушаются внезапно — процесс всегда развивается поэтапно, и до определенного момента вмешательство врача может спасти ситуацию. Об этом aif.ru рассказала стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук и главный врач клиники Яна Дьячкова.

По словам эксперта, главная проблема заключается в том, что, как правило, пациент ждет до последнего, пока боль не станет невыносимой. К этому моменту зуб уже практически разрушен. В таком случае доктор мало чем может помочь. Именно поэтому вопрос «можно ли еще спасти зуб?» всегда связан со временем.

Врач также рассказала, что на самой ранней стадии кариес выглядит как белое или темное пятно на эмали. Это сигнализирует о начале разрушения зуба. В этот момент пломбирование не нужно: достаточно просто укрепить эмаль. Однако если игнорировать проблему, то в итоге может даже потребоваться удаление.

«Чем больше разрушение, тем выше риск поражения пульпы — нерва и сосудов внутри зуба», — поясняет доктор.

Фактически судьба зуба зависит от того, насколько рано человек обращается за помощью. На стадии пятна лечение занимает один визит, при глубоком кариесе уже необходимо серьезное вмешательство, а при полном разрушенном корне врач сразу предложит удаление и протезирование.

Ранее, писал 5-tv.ru, ученые нашли способ защититься от болезни Альцгеймера.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
84.02
0.43 98.96
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:06
«Я раком поднял всю страну»: Шура про нелегкую жизнь в 1990-е
16:59
Дима Билан сфотографировался в обнимку с таинственной незнакомкой
16:51
«Предупредительный выстрел»: что такое хенипавирус и чем он опаснее COVID-19
16:44
«Насколько это честно?»: Рита Дакота исправляет ошибку пластического хирурга
16:37
«Привела мужика домой»: младшая дочь Бородиной напугала мать
16:30
Главное — время: врач объяснил, до какого момента зуб еще можно спасти

Сейчас читают

«Денег собирай, пока приглашают»: почему Буланова расстроена из-за своей славы
Виноваты гаджеты: актриса Безряднова о том, почему в мире много одиноких людей
С ребенком на руках: какую удаленную работу искать мамам в декрете
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год