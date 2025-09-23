Стоматолог-ортодонт Яна Дьячкова: зубы всегда разрушаются поэтапно

Зубы никогда не разрушаются внезапно — процесс всегда развивается поэтапно, и до определенного момента вмешательство врача может спасти ситуацию. Об этом aif.ru рассказала стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук и главный врач клиники Яна Дьячкова.

По словам эксперта, главная проблема заключается в том, что, как правило, пациент ждет до последнего, пока боль не станет невыносимой. К этому моменту зуб уже практически разрушен. В таком случае доктор мало чем может помочь. Именно поэтому вопрос «можно ли еще спасти зуб?» всегда связан со временем.

Врач также рассказала, что на самой ранней стадии кариес выглядит как белое или темное пятно на эмали. Это сигнализирует о начале разрушения зуба. В этот момент пломбирование не нужно: достаточно просто укрепить эмаль. Однако если игнорировать проблему, то в итоге может даже потребоваться удаление.

«Чем больше разрушение, тем выше риск поражения пульпы — нерва и сосудов внутри зуба», — поясняет доктор.

Фактически судьба зуба зависит от того, насколько рано человек обращается за помощью. На стадии пятна лечение занимает один визит, при глубоком кариесе уже необходимо серьезное вмешательство, а при полном разрушенном корне врач сразу предложит удаление и протезирование.

Ранее, писал 5-tv.ru, ученые нашли способ защититься от болезни Альцгеймера.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.