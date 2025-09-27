Умерла актриса из «Тимура и его команды» и «Мимино» Людмила Гаврилова

Евгения Алешина
Евгения Алешина

Ее не стало 24 сентября.

Умерла актриса Людмила Гаврилова

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Заслуженная артистка РФ Людмила Гаврилова умерла на 74-м году жизни. Об этом сообщила ее коллега Евгения Шевченко в соцсети «ВКонтакте».

«Прощание с Людмилой Ивановной состоится 29 сентября в 11:00 по адресу Окольная 4 (Николо-Архангельский крематорий)», — написала Шевченко в посте.

Актрисы не стало 24 сентября. Смерть Гавриловой прокомментировал ее сын Таир Газиев. Он назвал маму «яркой, светлой, неугомонной, дерзкой, невероятно талантливой и всегда любящей людей».

Людмила Иванова Гаврилова родилась в 1951 году в Калуге. В 1973 году она закончила Театральное училище имени Б. В. Щукина, где потом стала преподавать актерское мастерство. До 2011 года она состояла в труппе Московского академического театра Сатиры.

В кинокопилке актрисы числится более 120 работ. В 1974 году она получила главную роль в фильме «Северная рапсодия», где ее партнерами были Леонид Куравлев, Евгений Моргунов и Георгий Вицин.

Среди наиболее известных работ Гавриловой: фильмы «Тимур и его команда», «Мимино», а также сериалы «Солдаты» и «Глухарь».

