В 64 года умер бывший музыкант «Машины времени» и «Сплин» Николай Ксенофонтов

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 98 0

Артист долго восстанавливался после тяжелого заболевания, но справиться с последствиями так и не смог.

Умер Николай Ксенофонтов что случилось причины здоровье

Фото: ВКонтакте/Николай Ксенофонтов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывший перкуссионист групп «Машина времени» и «Сплин» Николай Ксенофонтов скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщила калужская телерадиокомпания «Ника». По данным источника, музыканта не стало 6 мая. Причиной смерти стали последствия перенесенного инсульта.

«Перенес сосудистую катастрофу, долго восстанавливал речь. Но недуг взял свое», — говорится в сообщении, опубликованном на странице телерадиокомпании во «ВКонтакте».

Прощание с Николаем Ксенофонтовым состоится 9 мая в селе Березичи Калужской области.

Николай Ксенофонтов родился 30 мая 1959 года. В музыкальной среде он стал известен еще в 1980-х, когда вместе с Артуром Пилявиным создал группу «Квартал».

Позже артист получил репутацию одного из самых востребованных сессионных перкуссионистов и сотрудничал со многими знаменитыми коллективами, среди которых «Машина времени», «Сплин», «Несчастный случай» и «Маша и Медведи». За годы карьеры музыкант принял участие в записи примерно полусотни альбомов разных исполнителей.

В последние годы Ксенофонтов жил вместе с супругой в селе Березичи Калужской области. После ухода со сцены он сосредоточился на развитии родных мест и мечтал создать там культурно-туристическое пространство. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
74.62
-0.60 87.89
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:55
Суд арестовал подозреваемого в убийстве чемпиона России по многоборью Исаева
18:50
Повседневный продукт: как сохранить силу мышц в пожилом возрасте
18:45
Хантавирус распространяется по всему миру: миру грозит новая эпидемия?
18:40
Тройное спасение: подросток упал с 18-метровой высоты в огонь после удара током
18:33
Акция «Живая цепь» прошла на Северном речном вокзале в Москве
18:29
В Германии неизвестные захватили заложников в отделении банка

Сейчас читают

Какие улицы перекроют в Москве на 9 Мая
Особая техника: назван эффективный и легкий способ укрепить мышцы
Как работают центры «Мои Документы» в майские праздники 2026 года
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео