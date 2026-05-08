В 64 года умер бывший музыкант «Машины времени» и «Сплин» Николай Ксенофонтов

Бывший перкуссионист групп «Машина времени» и «Сплин» Николай Ксенофонтов скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщила калужская телерадиокомпания «Ника». По данным источника, музыканта не стало 6 мая. Причиной смерти стали последствия перенесенного инсульта.

«Перенес сосудистую катастрофу, долго восстанавливал речь. Но недуг взял свое», — говорится в сообщении, опубликованном на странице телерадиокомпании во «ВКонтакте».

Прощание с Николаем Ксенофонтовым состоится 9 мая в селе Березичи Калужской области.

Николай Ксенофонтов родился 30 мая 1959 года. В музыкальной среде он стал известен еще в 1980-х, когда вместе с Артуром Пилявиным создал группу «Квартал».

Позже артист получил репутацию одного из самых востребованных сессионных перкуссионистов и сотрудничал со многими знаменитыми коллективами, среди которых «Машина времени», «Сплин», «Несчастный случай» и «Маша и Медведи». За годы карьеры музыкант принял участие в записи примерно полусотни альбомов разных исполнителей.

В последние годы Ксенофонтов жил вместе с супругой в селе Березичи Калужской области. После ухода со сцены он сосредоточился на развитии родных мест и мечтал создать там культурно-туристическое пространство.

