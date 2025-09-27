«Лед тронулся»: Губерниев назвал решение IРС о допуске россиян началом перемен

Губерниев назвал решение IРС о допуске россиян началом перемен

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета о допуске российских спортсменов к соревнованиям под национальным флагом и гимном. Об этом 27 сентября он заявил РЕН ТВ.

«Лед тронулся!» — сказал Губерниев, подчеркнув, что данное событие можно рассматривать как начало радикальных перемен в мировом спорте.

По его мнению, практика Международного паралимпийского комитета может стать примером для других спортивных организаций. Комментатор отметил, что рад за российских паралимпийцев, которые теперь смогут представлять страну на международном уровне под родным флагом и с гимном.

«Весь мир сейчас обратит на это внимание. Спасибо Международному паралимпийскому комитету! Это движение может локомотивом подтащить за собой многие другие виды спорта. На самое важное — то, что наши паралимпийцы будут выступать с гимном и флагом. Это радость и счастье», — подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аналогичное мнение выразила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она заявила, что решение МПК должно стать примером для Международного олимпийского комитета.

Россияне получили право участвовать в Паралимпийских играх под национальной символикой в таких дисциплинах, как легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевая стрельба.

