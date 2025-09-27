«Лед тронулся»: Губерниев назвал решение IРС о допуске россиян началом перемен

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 22 0

Спортивный комментатор считает, что примеру паралимпийского комитета могут последовать и другие федерации.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Гальперин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Губерниев назвал решение IРС о допуске россиян началом перемен

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета о допуске российских спортсменов к соревнованиям под национальным флагом и гимном. Об этом 27 сентября он заявил РЕН ТВ.

«Лед тронулся!» — сказал Губерниев, подчеркнув, что данное событие можно рассматривать как начало радикальных перемен в мировом спорте.

По его мнению, практика Международного паралимпийского комитета может стать примером для других спортивных организаций. Комментатор отметил, что рад за российских паралимпийцев, которые теперь смогут представлять страну на международном уровне под родным флагом и с гимном.

«Весь мир сейчас обратит на это внимание. Спасибо Международному паралимпийскому комитету! Это движение может локомотивом подтащить за собой многие другие виды спорта. На самое важное — то, что наши паралимпийцы будут выступать с гимном и флагом. Это радость и счастье», — подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аналогичное мнение выразила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она заявила, что решение МПК должно стать примером для Международного олимпийского комитета.

Россияне получили право участвовать в Паралимпийских играх под национальной символикой в таких дисциплинах, как легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевая стрельба.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
Карма ударит по кошельку: финансовый гороскоп на октябрь 2025

Последние новости

12:35
«Не имеешь права сделать по-другому»: чем Долиной пришлось заплатить за славу
12:25
ВС РФ освободили Степовое, Дерилово и Майское
12:21
Число погибших от отравления спиртом в Волосово в Ленобласти выросло до шести
12:10
«Лед тронулся»: Губерниев назвал решение IРС о допуске россиян началом перемен
12:05
Умерла актриса из «Тимура и его команды» и «Мимино» Людмила Гаврилова
12:00
Капучино с привкусом плесени и тараканов: чем опасно кофе из автомата

Сейчас читают

С флагом и гимном: IPC восстановил членство Паралимпийского комитета России
Волшебный инструмент: что такое харизма и как ее развивать
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Обещал выкарабкаться, но не сумел: что оставил после себя звезда «Солдат» Роман Мадянов

Интересные материалы

Судный день 13 ноября 2026 года — наступит ли конец света
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео