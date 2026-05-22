Под завалами после атаки ВСУ на колледж в Старобельске могут оставаться 18 детей

В результате удара Вооруженных сил Украины по педагогическому колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР), предварительно, под разрушенными конструкциями могут оставаться 18 детей. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в канале МАКС.

Число детей, пострадавших после атаки, увеличилось до 39. Девять из них доставили в медицинские учреждения. Состояние здоровья троих детей врачи оценивают как тяжелое.

Поисково-спасательная операция на месте удара продолжается. Спасатели разбирают завалы разрушенного здания общежития и пытаются добраться до людей, которые могут оставаться под обломками.

Решение о перевозке детей в Москву пока не принято

По словам детского омбудсмена, вопрос о возможной транспортировке тяжелораненых детей в Москву пока не решен.

«Решение о необходимости транспортировки в Москву пока не принято», — сообщила Львова-Белова.

Она также поручила уполномоченному по правам ребенка в ЛНР Инне Швенк проработать ситуацию каждой семьи, в которой есть пострадавшие или погибшие. Им должна быть оказана необходимая помощь.

Что известно об ударе по колледжу в Старобельске

Атака пришлась по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после атаки на гражданские объекты. По предварительным данным, погибли четыре человека.

