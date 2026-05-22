«Равносильно соучастию»: Россия о молчании ООН после атаки ВСУ на колледж в ЛНР
Вражеский беспилотник ударил по учебному заведению, где в это время находились подростки.
Фото: VK/Леонид Пасечник/pasechnik_li
Россия обвинила ООН в пособничестве террору Украины после атаки на колледж в ЛНР
Игнорирование ООН удара ВСУ по колледжу в ЛНР означает пособничество террору. Об этом заявили РИА Новости в постоянном представительстве России при ООН в Женеве.
«Напоминаем, что молчание ооновских правозащитников равносильно их открытому пособничеству и соучастию в кровавых преступлениях необандеровцев», — сказали в дипмиссии.
Российские дипломаты также подчеркнули, что осуждают очередное преступление киевского режима против мирного населения России, в том числе детей.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ночью ВСУ с помощью беспилотника атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа, где находились 86 подростков. В результате удара погибли четыре человека, 35 получили ранения.
Глава ЛНР Леонид Пасечник осудил атаку, назвав ее актом бесчеловечного отношения к мирным жителям. Общежитие было почти полностью разрушено. Поисково-спасательная операция продолжается. Отмечается, что под завалами могут находиться еще 18 человек.
