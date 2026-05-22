Вылетели на встречку: баскетбольная команда разбилась в ДТП под Челябинском

Смертельная авария произошла этим утром в Челябинской области. Участниками страшного ДТП стали пермские баскетболисты, которые возвращались после соревнований домой. Микроавтобус с игроками вылетел на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с «ГАЗелью». Водитель погиб. Пострадали восемь спортсменов, их доставили в больницу для оказания помощи. Что стало причиной — разбирался корреспондент «Известий» Антон Шлячков.

Микроавтобус на обочине. Передняя часть смята, окна выбиты, по всему левому борту глубокие вмятины. Рядом — обломки газели. ДТП произошло на трассе под Златоустом. Водитель автобуса погиб на месте. Пассажиров и шофер второго авто пострадали.

«Вот так вот бывает, когда люди засыпают за рулем. Водитель погиб. Шесть пассажиров пострадало. Спасали людей. Всех спасли. Нормально. Ждем гаишников», — рассказал очевидец.

По предварительным данным, микроавтобус выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

«В настоящее время истребована документация, касающееся перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути. В том числе технического состояния транспортного средства перед выпуском на линию», — уточнила старший помощник руководителя СУ СК России по Челябинской области Анастасия Шапкина.

Во время ДТП в салоне ехала команда по стритболу Bionord Pro. Они входят в баскетбольный клуб «Парма». Утром 22 мая спортсмены возвращались домой после триумфального успеха на Чемпионате России. Это уже вторая победа команды подряд на двухдневном турнире.

Но не прошло и суток после разгрома противника, как вся команда попала в аварию. Сильнее всех пострадал сопровождающий — оператор Денис Обметкин. По нашей информации, у него сломаны ребра, ему сделали операцию.

«Информация, которая есть у нас, — это то, что игроки все живы-здоровы, целы. Есть у кого-то ушибы, травмы. Но незначительные. А у сопровождающего травма серьезная. Его прооперировали в больнице в Златоусте», — объяснил пресс-атташе баскетбольного клуба «Парма» Даниил Садыков.

Через пять часов после аварии в официальном аккаунте команды появилось сообщение — игроки уже на ногах. Сегодня они планируют вернуться домой — на поезде.

Следствие продолжает работу. Главный вопрос — мог ли водитель управлять транспортным средством и кто несет ответственность за организацию перевозки спортсменов.

