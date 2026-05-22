Экс-министра обороны Великобритании Уоллеса объявили в международный розыск

Следственный комитет России объявил бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в мессенджере МАКС.

Как написали в заявлении ведомства, ему предъявили обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории России.

Правоохранители уже завершили расследование уголовного дела о призывах экс-главы британского Минобороны к осуществлению террористической деятельности в России. Известно, что Уоллес во время участия в конференции «Варшавский форум по безопасности 2025» заявлял о необходимости предоставления Украине дальнобойного оружия для дальнейших атак по Крымскому мосту.

Ранее в МВД России заявили, что Уоллес разыскивается по статье Уголовного кодекса России. Однако там не уточняли, какая конкретно статья вменялась бывшему министру.

До этого, как сообщал 5-tv.ru, российские истребители перехватили британский самолет-разведчик над Черным морем. Это произошло поблизости с российской границей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.