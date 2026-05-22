Экс-министра обороны Великобритании Уоллеса объявили в международный розыск
Ему предъявили обвинение в призывах к осуществлению террористической деятельности на территории России.
Фото: www.globallookpress.com/dpa/Christophe Gateau
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Следственный комитет России объявил бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в мессенджере МАКС.
Как написали в заявлении ведомства, ему предъявили обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории России.
Правоохранители уже завершили расследование уголовного дела о призывах экс-главы британского Минобороны к осуществлению террористической деятельности в России. Известно, что Уоллес во время участия в конференции «Варшавский форум по безопасности 2025» заявлял о необходимости предоставления Украине дальнобойного оружия для дальнейших атак по Крымскому мосту.
Ранее в МВД России заявили, что Уоллес разыскивается по статье Уголовного кодекса России. Однако там не уточняли, какая конкретно статья вменялась бывшему министру.
До этого, как сообщал 5-tv.ru, российские истребители перехватили британский самолет-разведчик над Черным морем. Это произошло поблизости с российской границей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
51%
Нашли ошибку?