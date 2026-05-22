«Будут разысканы все»: Кузнецова о виновных в атаке на колледж в Старобельске

Депутат Кузнецова: виновных в атаке на Старобельск привлекут к ответственности

Виновные в атаке на здания Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета в полной мере понесут ответственность, поскольку у военных преступлений сроков давности нет. Об этом заявила вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова в беседе с изданием Вести.

Она выразила уверенность, что будут найдены не только исполнители атаки, но и те, кто ее планировал, подстрекал к ней и помогал в ее подготовке.

«Будут разысканы все сообщники, все, кто подстрекал, все, кто планировал, все, кто исполнял», — сообщила она.

Также депутат отметила, что российские военные осведомлены об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж. Она заявила, что ответ на произошедшее последует.

ВСУ атаковали беспилотниками учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа педагогического университета в ночь на пятницу 22 мая. Там в момент удара находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Как сообщили в Минздраве России, после случившегося были госпитализированы восемь человек, трое из которых в тяжелом состоянии. Амбулаторную помощь получили 29 пострадавших.

Предварительно, в результате атаки боевиков киевского режима погибли четыре человека. Как сообщал 5-tv.ru ранее, тело одного из студентов учреждения спасатели извлекли во время разбора завалов общежития.

