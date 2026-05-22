«Будут разысканы все»: Кузнецова о виновных в атаке на колледж в Старобельске

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 110 0

Будут найдены как исполнители удара, так и те, кто его планировал, подстрекал к нему и помогал в его подготовке.

Как в Госдуме отреагировали на атаку на колледж в ЛНР

Фото: © РИА Новости/ Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР Атака беспилотников на регионы России

Депутат Кузнецова: виновных в атаке на Старобельск привлекут к ответственности

Виновные в атаке на здания Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета в полной мере понесут ответственность, поскольку у военных преступлений сроков давности нет. Об этом заявила вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова в беседе с изданием Вести.

Она выразила уверенность, что будут найдены не только исполнители атаки, но и те, кто ее планировал, подстрекал к ней и помогал в ее подготовке.

«Будут разысканы все сообщники, все, кто подстрекал, все, кто планировал, все, кто исполнял», — сообщила она.

Также депутат отметила, что российские военные осведомлены об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж. Она заявила, что ответ на произошедшее последует.

ВСУ атаковали беспилотниками учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа педагогического университета в ночь на пятницу 22 мая. Там в момент удара находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Как сообщили в Минздраве России, после случившегося были госпитализированы восемь человек, трое из которых в тяжелом состоянии. Амбулаторную помощь получили 29 пострадавших.

Предварительно, в результате атаки боевиков киевского режима погибли четыре человека. Как сообщал 5-tv.ru ранее, тело одного из студентов учреждения спасатели извлекли во время разбора завалов общежития.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР
22 мая
Под завалами после атаки ВСУ на колледж в Старобельске могут оставаться 18 детей
22 мая
«Равносильно соучастию»: Россия о молчании ООН после атаки ВСУ на колледж в ЛНР
22 мая
После удара ВСУ по колледжу в ЛНР итогов спасательной операции ждут 18 семей
22 мая
Прицельно били по детям: что известно об ударе ВСУ по общежитию в Старобельске
22 мая
Минпросвещения окажет помощь пострадавшим в общежитии в ЛНР
22 мая
«Статус террористического государства»: депутат об ударе ВСУ по колледжу в ЛНР
22 мая
«Настоящие выродки»: Сальдо — о причастных к атаке по колледжу в Старобельске
22 мая
В Старобельске возобновили поисковые работы на месте обрушения общежития
22 мая
«Знали, куда целились»: омбудсмен ЛНР об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске
22 мая
«Должен ответить»: Пасечник об атаке ВСУ на колледж и общежитие в ЛНР
+27° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
70.79
-0.16 83.27
1.29
Месяц Деревянной Лошади: китайский гороскоп на июнь 2026 года

Последние новости

15:15
Упала в воду: в Южной Осетии россиянку могло унести течением реки в Грузию
15:10
Путин призвал создать международную систему равной безопасности
15:07
Угрожал игрушечным пистолетом: лжеполицейский ограбил ПВЗ в Ростовской области
15:00
Без экзотики, но с огурцами: Сергей Жуков раскрыл райдер группы «Руки Вверх!»
14:57
Путин и Мирзиёев обсудили сотрудничество России и Узбекистана
14:51
Агента СБУ схватили в Краснодарском крае при попытке подрыва энергообъекта

Сейчас читают

В России потребовали реакции ООН и ОБСЕ на атаку по колледжу в Старобельске
«Ударили по спящим детям»: в ЛНР 35 человек пострадали при атаке ВСУ на колледж
Выкиньте пластырь: врач рассказала, как защитить родинки от солнечных ожогов
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео