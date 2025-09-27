В Ленобласти задержали восемь фигурантов по делу о продаже суррогатного алкоголя

О массовом отравлении в Сланцевском районе Ленинградской области стало известно накануне.
В Ленинградской области по делу о продаже суррогатного алкоголя задержаны восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в Telegram-канале.
«Задержаны восемь лиц, причастных к распространению суррогатного алкоголя», — сказали в ведомстве.
В ходе расследования были проведены обыски, в результате которых было изъято более одной тысячи литров суррогатного алкоголя. Теперь предстоит установить источник его поступления в регион.
О массовом отравлении в Сланцевском районе Ленинградской области стало известно накануне. Всего за месяц жертвами суррогата стали 19 человек. Суррогатный алкоголь закупали буквально канистрами. Спирт из десятилитровой тары разбавляли, разливали в стекло.
Следственный комитет по городу Волосово СУ СК России по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что число погибших от отравления спиртом в Волосово в Ленобласти выросло до шести.
