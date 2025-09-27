В Ленобласти задержали восемь фигурантов по делу о продаже суррогатного алкоголя

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 28 0

О массовом отравлении в Сланцевском районе Ленинградской области стало известно накануне.

Продажа суррогатного алкоголя в Ленобласти — кого задержали

Фото: Telegram/Прокуратура Ленинградской области/prok_lenobl

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Ленинградской области по делу о продаже суррогатного алкоголя задержаны восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в Telegram-канале.

«Задержаны восемь лиц, причастных к распространению суррогатного алкоголя», — сказали в ведомстве.

В ходе расследования были проведены обыски, в результате которых было изъято более одной тысячи литров суррогатного алкоголя. Теперь предстоит установить источник его поступления в регион.

О массовом отравлении в Сланцевском районе Ленинградской области стало известно накануне. Всего за месяц жертвами суррогата стали 19 человек. Суррогатный алкоголь закупали буквально канистрами. Спирт из десятилитровой тары разбавляли, разливали в стекло.

Следственный комитет по городу Волосово СУ СК России по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число погибших от отравления спиртом в Волосово в Ленобласти выросло до шести.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
Карма ударит по кошельку: финансовый гороскоп на октябрь 2025

Последние новости

13:46
«Узнаете их голоса из тысячи»: Стас Михайлов назвал качество настоящего артиста
13:32
Российские военные нанесли удар по тяговым подстанциям ВСУ
13:15
Дегтярев: восстановление России по членству в IРС — важный шаг для атлетов
12:54
В Ленобласти задержали восемь фигурантов по делу о продаже суррогатного алкоголя
12:35
«Не имеешь права сделать по-другому»: чем Долиной пришлось заплатить за славу
12:25
ВС РФ освободили Степовое, Дерилово и Майское

Сейчас читают

С флагом и гимном: IPC восстановил членство Паралимпийского комитета России
Волшебный инструмент: что такое харизма и как ее развивать
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Судный день 13 ноября 2026 года — наступит ли конец света
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео