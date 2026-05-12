Врач предупредила, где можно заразиться лихорадкой Денге

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 32 0

В некоторых странах зафиксировали резкий рост завозных случаев заболевания.

Где можно заразиться лихорадкой Денге

Фото: www.globallookpress.com/Andre Skonieczny

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Терапевт Чернышова предупредила россиян о вспышке лихорадки Денге на Мальдивах

Туристы из России могут подхватить вирусную лихорадку Денге исключительно в странах с тропическим климатом, где обитают комары-переносчики. Об этом в беседе с aif.ru заявила врач-терапевт Надежда Чернышова, комментируя тревожную тенденцию, отмеченную европейскими медиками на Мальдивах.

В бюллетене Института Роберта Коха появилась цифра, заставившая инфекционистов насторожиться: число привезенных из отпуска случаев Денге в Германии за неполные пять месяцев 2026 года достигло 35, тогда как за весь 2025-й их было всего девять. Чернышова пояснила, что география рисков охватывает огромную зону.

«Заболеть лихорадкой Денге можно только в тропиках. Это порядка ста стран, включая популярные у наших туристов Таиланд и Индию. Там можно заразиться, потому что это вирусная инфекция, переносчиками которой являются кровососущие насекомые, то есть комары», — сказала специалист.

Врач особо подчеркнула: на территории России нет ни одного лабораторно подтвержденного местного случая, все эпизоды являются завозными. По словам эксперта, комфортная среда для распространения вируса существует там, где насекомые живут в естественной природной среде.

Ранее 5-tv.ru писал, что врач Татьяна Сатаева подробно объяснила признаки заражения хантавирусом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:12
«Есть вещи, которых мы не знаем»: чем опасна мутация хантавируса
18:06
Статус — свидетель? Певицу Линду доставили на допрос силой
17:59
«Видеообыск» и шкаф с деньгами: 19-летняя москвичка отдала мошенникам 10 млн
17:55
«Шлюз в кровоток»: почему болезни десен ведут к деменции и инсульту
17:48
Бывшего пресс-секретаря Зеленского внесли в базу «Миротворца» после скандального интервью
17:36
Таиланд сократит срок безвизового пребывания туристов

Сейчас читают

Военно-морское противостояние Ирана и США: у Трампа все меньше шансов
Организм начинает сдавать позиции: врач назвала пять болезней старения
Тишина и спокойствие? Геомагнитный прогноз на 12 мая
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео