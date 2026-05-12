Права на песни и допросы: что известно о задержании певицы Линды в Москве
Следствие проверяет возможную связь артистки с громким расследованием о мошенничестве в музыкальной сфере.
Фото: Карпухин Сергей/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Задержание певицы Линды связано с делом гендиректора «Джема» Черкасова
Задержание певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) может быть связано с уголовным делом против генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
По предварительным данным, Черкасова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Речь идет о части 4 статьи 159 УК РФ.
«Следствие устанавливает соучастников», — рассказал собеседник из близкого окружения певицы.
Источник также уточнил, что сейчас Линда находится на допросе у следователя.
Ранее появилась информация о проведении обысков в офисе компании «Профит», которая располагается на месте бывшего офиса издательства «Джем». Следственные действия также проходят в компании «Топ 7», принадлежащей супруге Черкасова.
По данным источника, расследование связано с предполагаемым присвоением прав на песни Линды, продюсером которых являлся Максим Фадеев. Следствие считает, что права могли быть переоформлены с использованием поддельных документов. В числе фигурантов дела упоминается директор компании «Профит» Дарья Шамова.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
94%
Нашли ошибку?