Путин: работы над «Посейдоном» и «Буревестником» находятся на завершающей стадии

|
Александр Афонин
Александр Афонин Срочная новость 35 0

Президент проводит совещание с военнослужащими ВС РФ.

Когда завершится работа над Буревестником и Посейдоном

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Работы над комплексом «Посейдон» и ракетой «Буревестник» находятся на завершающей стадии. Об этом заявил президент России Владимир Путин, принимая доклад командующего РВСН Сергея Каракаева об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат».

«На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками — и это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник», — сказал глава государства.

Испытания «Буревестника» и «Посейдона» были проведены в октябре прошлого года. Владимир Путин отмечал, что их разработка имеет важнейшее значение для XXI века. Российский лидер подчеркнул ряд их принципиальных особенностей. Прежде всего, при производстве «Посейдона» и «Буревестника» используются только отечественные материалы. В то же время малый вес и габариты реакторов допускают использование разработок в добыче полезных ископаемых в тяжелых условиях.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что «Буревестник» и «Посейдон» — это мировые прорывные технологии. По словам представителя Кремля, для создания подобных разработок требуются большие коллективы целеустремленных талантливых и одаренных людей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:12
«Есть вещи, которых мы не знаем»: чем опасна мутация хантавируса
18:06
Статус — свидетель? Певицу Линду доставили на допрос силой
17:59
«Видеообыск» и шкаф с деньгами: 19-летняя москвичка отдала мошенникам 10 млн
17:55
«Шлюз в кровоток»: почему болезни десен ведут к деменции и инсульту
17:48
Бывшего пресс-секретаря Зеленского внесли в базу «Миротворца» после скандального интервью
17:36
Таиланд сократит срок безвизового пребывания туристов

Сейчас читают

Военно-морское противостояние Ирана и США: у Трампа все меньше шансов
Организм начинает сдавать позиции: врач назвала пять болезней старения
Тишина и спокойствие? Геомагнитный прогноз на 12 мая
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео