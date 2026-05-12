Путин: работы над «Посейдоном» и «Буревестником» находятся на завершающей стадии

Работы над комплексом «Посейдон» и ракетой «Буревестник» находятся на завершающей стадии. Об этом заявил президент России Владимир Путин, принимая доклад командующего РВСН Сергея Каракаева об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат».

«На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками — и это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник», — сказал глава государства.

Испытания «Буревестника» и «Посейдона» были проведены в октябре прошлого года. Владимир Путин отмечал, что их разработка имеет важнейшее значение для XXI века. Российский лидер подчеркнул ряд их принципиальных особенностей. Прежде всего, при производстве «Посейдона» и «Буревестника» используются только отечественные материалы. В то же время малый вес и габариты реакторов допускают использование разработок в добыче полезных ископаемых в тяжелых условиях.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что «Буревестник» и «Посейдон» — это мировые прорывные технологии. По словам представителя Кремля, для создания подобных разработок требуются большие коллективы целеустремленных талантливых и одаренных людей.

