Дегтярев: восстановление России по членству в IРС — важный шаг для атлетов

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 21 0

Инициатива станет ориентиром для Международного олимпийского комитета.

В чем важность восстановление РФ в паралимпийском комитете

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Восстановление России в правах по членству в Международном паралимпийском комитете (IPC) — важный этап на пути к полному восстановлению в правах российских атлетов на международной спортивной арене. Таким мнением поделился министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в интервью «Спорт-Экспресс».

«Решение Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета о восстановлении статуса Паралимпийского комитета России — важный шаг на пути к полному восстановлению в правах наших атлетов на международной спортивной арене», — сказал он.

К тому же Дегтярев уточнил, что теперь у паралимпийцев получится выступать под флагом РФ и с гимном в дисциплинах, таких как легкая атлетика, плавание, следж-хоккей, а также пулевая стрельба, пауэрлифтинг и другие виды спорта.

Министр спорта с уверенностью отметил, что инициатива станет ориентиром для Международного олимпийского комитета (МОК) и других международных федераций, которые будут «более сговорчивыми» в отношении российской стороны.

До этого Паралимпийский комитет России (ПКР) добился восстановления в правах по членству в IPC. Теперь россияне смогут принять участие в Паралимпийских играх с флагом, гимном и другими атрибутами РФ. Эти виды спорта включают легкую атлетику, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевую стрельбу.

Тогда же заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова отозвалась об этой инициативе как о большом шаге вперед для российских спортсменов.

Ранее, писал 5-tv.ru, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал решение IPC о допуске россиян началом перемен.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
Карма ударит по кошельку: финансовый гороскоп на октябрь 2025

Последние новости

13:46
«Узнаете их голоса из тысячи»: Стас Михайлов назвал качество настоящего артиста
13:32
Российские военные нанесли удар по тяговым подстанциям ВСУ
13:15
Дегтярев: восстановление России по членству в IРС — важный шаг для атлетов
12:54
В Ленобласти задержали восемь фигурантов по делу о продаже суррогатного алкоголя
12:35
«Не имеешь права сделать по-другому»: чем Долиной пришлось заплатить за славу
12:25
ВС РФ освободили Степовое, Дерилово и Майское

Сейчас читают

С флагом и гимном: IPC восстановил членство Паралимпийского комитета России
Волшебный инструмент: что такое харизма и как ее развивать
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Судный день 13 ноября 2026 года — наступит ли конец света
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео