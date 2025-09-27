Восстановление России в правах по членству в Международном паралимпийском комитете (IPC) — важный этап на пути к полному восстановлению в правах российских атлетов на международной спортивной арене. Таким мнением поделился министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в интервью «Спорт-Экспресс».

«Решение Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета о восстановлении статуса Паралимпийского комитета России — важный шаг на пути к полному восстановлению в правах наших атлетов на международной спортивной арене», — сказал он.

К тому же Дегтярев уточнил, что теперь у паралимпийцев получится выступать под флагом РФ и с гимном в дисциплинах, таких как легкая атлетика, плавание, следж-хоккей, а также пулевая стрельба, пауэрлифтинг и другие виды спорта.

Министр спорта с уверенностью отметил, что инициатива станет ориентиром для Международного олимпийского комитета (МОК) и других международных федераций, которые будут «более сговорчивыми» в отношении российской стороны.

До этого Паралимпийский комитет России (ПКР) добился восстановления в правах по членству в IPC. Теперь россияне смогут принять участие в Паралимпийских играх с флагом, гимном и другими атрибутами РФ. Эти виды спорта включают легкую атлетику, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевую стрельбу.

Тогда же заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова отозвалась об этой инициативе как о большом шаге вперед для российских спортсменов.

Ранее, писал 5-tv.ru, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал решение IPC о допуске россиян началом перемен.

