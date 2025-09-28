«Сюжет фильма ужасов»: врач назвал опасность постановки пломб для зубов дома

|
Пациент сам не сможет правильно подогнать прикус и выбрать нужные размеры.

Стоматолог Агаев: самостоятельное пломбирование зубов ведет к их выпадению

Ставить самостоятельно зубные пломбы дома — крайне опасно. Подробнее об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал стоматолог Рауф Агаев.

По словам специалиста, все чаще возникают случаи, когда люди покупают пломбы в интернете и фиксируют их на строительный клей.

«Звучит как сюжет из фильма ужасов, а люди реально так делают», — отметил врач.

Он пояснил, что при самолечении невозможно добиться правильной установки, которая была бы сделана стоматологом в медицинском учреждении. Такие действия могут вести к образованию дополнительных проблем с зубами и даже к их выпадению.

«Домашние пломбы — это не про глупость, это опасно, потому что вы не сможете качественно отчистить кариозную полость и потом сверху заклеивать пломбировочный материал, который не соответствует медицинским стандартам. Вы запечатаете инфекцию внутри зуба, что приведет либо к осложнению и к пульпиту, либо к потере зуба полностью», — пояснил эксперт.

К тому же он добавил, что современная 3D-печать протезов — это дело для профессионалов, поскольку в домашних условиях ее невозможно грамотно выполнить. Агаев подчеркнул, что пациент сам не сможет правильно подогнать прикус, выбрать размеры.

«Зубы — это не мебель, их нельзя починить в домашних условиях. Доверяйте их профессионалам», — заключил собеседник.

Ранее, писал 5-tv.ru, врач объяснил, до какого момента зуб еще можно спасти.

