«Главное, вернуться»: Бутман дал наставление музыкантам, которые учатся за рубежом

Игорь Бутман: все, что не мешает развитию, — это хорошо

Народный артист Российской Федерации Игорь Бутман оценил желание молодежи учиться за рубежом. Об этом стало известно на пресс-конференции народной артистки РФ Ларисы Долиной в ТАСС в канун юбилейного концерта в Кремле.

«Учиться же не стыдно. Главное, чтобы потом все то, чему научились, привнести, вернуть и сделать еще лучше где бы то ни было», — сказал Игорь Бутман, добавив, что это уже получается.

По его словам, многие российские джазовые музыканты, получив образование за границей, возвращаются назад на Родину и становятся очень важной частью творческого сообщества.

«Нам нужно развиваться. Все, что не мешает развитию, — это хорошо», — заключил саксофонист.

