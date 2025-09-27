«Не имеешь права сделать по-другому»: чем Долиной пришлось заплатить за славу

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 17 0

Артистка рассказала о том, через что она и ее коллеги проходят каждый день.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Брага; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лариса Долина: артист должен работать в любом состоянии — это тяжкий труд

Быть артистом — это тяжкий труд. Об этом заявила народная артистка РФ Лариса Долина на пресс-конференции в ТАСС в канун юбилейного концерта в Кремле.

Долина считает, что, выбрав профессию артиста, человек должен ей служить и отдаваться полностью.

«Если ты хотя бы на два процента не допоешь, не допоймешь, ты в этой профессии не будешь», — говорит певица.

Долина с грустью отметила, что многие воспринимают ее работу как сплошной праздник, но это не так.

«Какой это труд нечеловеческий, знаем только мы — артисты», — говорит она.

Зрители и понятия не имеют о том, что происходит за кулисами. Артисты — тоже люди, и у них может случаться разное в жизни: температура, плохое самочувствие. Но, несмотря на это, нужно идти и выступать.

«Потому что не имеешь право сделать по-другому. В любом состоянии ты выходишь и выдаешь», — говорит Долина.

Ранее 5-tv.ru писал, что жительницу Казани обязали выплатить Ларисе Долиной почти 15 миллионов рублей.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
Карма ударит по кошельку: финансовый гороскоп на октябрь 2025

Последние новости

12:35
«Не имеешь права сделать по-другому»: чем Долиной пришлось заплатить за славу
12:25
ВС РФ освободили Степовое, Дерилово и Майское
12:21
Число погибших от отравления спиртом в Волосово в Ленобласти выросло до шести
12:10
«Лед тронулся»: Губерниев назвал решение IРС о допуске россиян началом перемен
12:05
Умерла актриса из «Тимура и его команды» и «Мимино» Людмила Гаврилова
12:00
Капучино с привкусом плесени и тараканов: чем опасно кофе из автомата

Сейчас читают

С флагом и гимном: IPC восстановил членство Паралимпийского комитета России
Волшебный инструмент: что такое харизма и как ее развивать
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Обещал выкарабкаться, но не сумел: что оставил после себя звезда «Солдат» Роман Мадянов

Интересные материалы

Судный день 13 ноября 2026 года — наступит ли конец света
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео