Лариса Долина призналась, чего ей не хватает с советских времен

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 52 0

В современном мире этого почти уже нет.

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Сомов; 5-tv.ru

Долина: в современной эстраде исчезли поэты-песенники

Современной эстраде не хватает поэтов. Таким выводом с 5-tv.ru поделилась народная артистка России Лариса Долина на пресс-конференции в ТАСС, посвященной юбилейному концерту в Кремле.

По ее словам, в советские годы существовала целая плеяда авторов, создававших тексты, которые становились стихами в музыке.

«Леонид Дербенев, Игорь Шаферан… Илья Резник, к счастью, живой, слава тебе, Господи, который пишет стихи песнями, а не просто текстами», — добавила певица.

Теперь же, считает Долина, многие авторы подменяют поэзию сленгом и простыми текстами.

«Все же, может быть, я консерватор в какой-то степени. Но мне вот не хватает серьезной такой красивой поэзии», — призналась артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Долина поделилась размышлениями о своей профессии. По ее словам, артист обязан полностью отдавать себя сцене. И если зритель видит праздник, то за кулисами скрывается труд, который часто сопровождается усталостью и болью.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

