Позвонили и кинули трубку: эксперт предупредил о новой схеме мошенников

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Цель схемы — спровоцировать вас на обратный вызов на номер с повышенным тарифом.

Чем опасны звонки со сбросом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Мошенники используют новую схема обмана звонков со сбросом вызова

В России мошенники начали массово совершать звонки со сбросом вызова. Об этом в беседе с RT рассказал директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

Суть мошеннической схемы заключается в том, что вам звонят с неизвестного номера и сбрасывают вызов после нескольких гудков.

«Цель таких звонков — сыграть на вашем любопытстве и чувстве беспокойства, чтобы вы сами совершили дорогой звонок и отдали мошенникам свои деньги», — говорит эксперт.

По словам Бедерова, владелец такого номера получает процент от стоимости каждого звонка по договору с оператором связи.

«Вас могут специально долго держать на линии под фоновую музыку или запись, чтобы „накрутить“ максимальную сумму», — добавил эксперт.

Бедеров рекомендует быть бдительными и игнорировать звонки с незнакомых номеров или установить на свое устройство приложение для определения номеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пенсионер из Москвы передал мошенникам более 80 миллионов рублей за полгода.

