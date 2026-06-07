«Пожалуйста, не надо!» — мужчина избил женщину мусорным баком и умолял полицию о пощаде

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 65 0

Сейчас потерпевшая находится в больнице.

В Заинске мужчина напал на женщину и полицейских

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В Заинске дебошир избил женщину мусорным баком и напал на полицейского

В городе Заинск полицейские задержали мужчину, который напал на женщину возле жилого дома. О подробностях происшествия стало известно 5-tv.ru.

Злоумышленник выволок пострадавшую из подъезда. Он избивал ее сначала руками и ногами, а в какой-то момент стал наносить удары мусорным баком. Прохожие не рискнули вмешаться, поэтому экстренные службы вызвали соседи.

Прибывшие на место медики не смогли сразу оказать помощь пострадавшей, так как дебошир не подпускал их к женщине.

Агрессор также напал на сотрудника МВД, и чтобы скрутить нападавшего, правоохранителям пришлось применить перцовый баллончик. Во время задержания боевой настрой мужчины резко сменился на мольбы.

«Пожалуйста, не надо!» — кричал он.

Сейчас женщина находится в больнице. Сотрудники полиции проводят проверку по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью, однако действия задержанного могут переквалифицировать после определения степени тяжести травм пострадавшей. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за применение насилия в отношении полицейских.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в московском кафе повар подрался с сантехником. Все началось с замечания сотрудника заведения, который попросил аккуратнее ремонтировать трубу. Однако словесная перепалка переросла в выяснение отношений с помощью кулаков.

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