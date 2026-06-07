Гармаш назвал «уткой» новости о госпитализации

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 42 0

Актер заявил, что здоров, а сообщения об обострении гастрита — «полная чепуха».

Сергей Гармаш опроверг слухи о госпитализации

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Актер Сергей Гармаш опроверг информацию об ухудшении самочувствия

Народный артист России Сергей Гармаш опроверг информацию об экстренной госпитализации, появившуюся в ряде изданий. Об этом он рассказал ТАСС.

«Это чепуха полная, абсолютная утка», — сказал Гармаш агентству.

Ранее в СМИ сообщалось, что актер обратился в клинику с острой болью в животе, ему диагностировали гастрит и прописали строгую диету с отказом от алкоголя. Сам артист дал понять, что эти сведения не соответствуют действительности.

Ранее 5-tv.ru писал, что на пресс-бранче, посвященном Премии «Золотой Граммофон» Лариса Долина эксклюзивно 5-tv.ru впервые подтвердила хирургическое вмешательство на позвоночнике. Народная артистка России пояснила — травма была спровоцирована сугубо профессиональными сценическими перегрузками. Более того, она долгое время скрывала факт госпитализации даже от коллег — в палате ее поддерживала — кормила и следила за ней — только дочь. На самочувствие певица жаловаться не стала, а лишь похвалила врачей, к которым попала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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