«При всем уважении!» — Орбан попросил Зеленского отстать от Будапешта

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 24 0

Премьер-министр подчеркнул, что Украина без поддержки НАТО и ЕС давно бы развалилась.

Как Орбан отреагировал на слова Зеленского о БПЛА из Венгрии

Фото: www.globallookpress.com/ Dts Nachrichtenagentur

Орбан прокомментировал обвинения Киева в нарушении воздушного пространства

Украине следует прекратить донимать Венгрию. Об этом в личном блоге в социальной сети X сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Венгрия — член НАТО и ЕС. Украина давно бы развалилась без поддержки этих двух организаций. Президент (Владимир. — Прим. Ред.) Зеленский, при всем уважении, прекратите нас донимать!» — заявил политик.

Такое сообщение премьер-министр опубликовал в ответ на обвинения со стороны Киева в нарушении своего воздушного пространства якобы венгерскими беспилотниками.

Президент Украины 26 сентября сообщил о нарушении воздушного пространства страны якобы венгерским беспилотным летательным аппаратом. Как считает Зеленский, дроны могли заниматься сбором развединформации о промышленной инфраструктуре приграничных регионов Незалежной.

В то же время официальные лица в Будапеште опровергли все обвинения. Венгерские военные утверждают, что их беспилотники не осуществляли полетов вблизи границы.

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, данный инцидент является примером «хунгарофобии» (ненависти к венграм).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Венгрию и Словакию лишают права голоса за отказ противостоять России.

