Поминки чередой: кто виновен в смертельном массовом отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти

В Ленобласти расследуют отравление суррогатным алкоголем

Шесть человек задержаны, изъято более тонны контрафактного спирта — это результат оперативных действий после двойного ЧП в Ленинградской области. В двух соседних районах погибло 25 человек после употребления разливного алкоголя. В одном шесть, в другом — 19. Пока неизвестно есть ли прямая связь между двумя массовыми отравления — скорее всего есть — расстояние небольшое — около 100 километров. И есть одно общее обстоятельство — задержанные за торговлю контрафактом занимались этим бизнесом не один год. И даже ни одно десятилетие.

Схема простая: купить спирт оптом, развести до 40 градусов и продать в розницу. И это работало, но в этот раз спирт оказался, судя по всему, не тот — не пищевой, а технический.

Ситуация один в один повторяет трагедию в Самарской области в 2023 году, когда точно также из-за не того спирта погибли 50 и отравилось 66 человек, тех что отведали «Мистер Сидр». На этой неделе суд только-только вынес последние приговоры — производителю и поставщику сырья девять и восемь лет колонии соответственно. Казалось бы, этот случай должен был кого-то чему-то научить, но, увы.

Рынок контрафактного спирта в России огромен, уверяют опрошенные эксперты. Нам и самим без труда удалось выйти на оптовых продавцов такого товара, расфасованного в самые ходовые пятилитровые белые пластиковые канистры. Канистры смерти. Расследование корреспондента «Известий» Максима Облендера.

Белые канистры, как страшная примета этих краев. Видишь пустые и точно знаешь, что в них было.

Местные жители говорят:

— В канистрах продают. Как и у нас-то торговали!

— Спирт, водку продают. Тоже откуда-то возят. Везут конечно. Откуда не знаю, но нормально, живые тут.

Тут, а в соседнем поселке на лавочке обсуждают предстоящие поминки, они идут чередой. Почти в один момент пропали все любители выпить. Несколько дней не появлялись на глаза, а потом нашлись.

«Вот сколько они лежали, три-четыре дня? Неделю? Коля-то недавно умер, а они может давно лежат, я думаю, что-то мне Олеська не звонит», — сетует жительница деревни Гостицы Галина.

Начиная с 1 сентября «паленка» только в Сланцевском районе унесла жизни 19 человек, несколько госпитализированы в тяжелом состоянии с отравлениями. В этой квартире спирт разливали в мелкую тару, здесь и задержали 78-летнего Николая Бойцова.

Про то, что Бойцов торговал алкоголем, на районе знали все. Вот здесь начинается частный сектор, а вот дом, где живет семья. Интересно, что все такие «нехорошие» квартиры как правило располагаются на первом этаже, что очень удобно для покупателей, не исключение и квартира Бойцова.

Главный вопрос: почему все знали, а торговля продолжалась? Ранее «бойца», его свои звали так, уже даже судили за торговлю суррогатом. Вот карточка суда! Но отделался штрафом. Две тысячи рублей. В пересчете на его товар, чуть меньше десяти бутылок.

«Очень важно, чтобы ответственность была такой, при которой заниматься нелегальным производством было просто невыгодно. Нельзя допускать, чтобы штраф воспринимался как возможность откупиться и продолжать травить людей», — поясняет депутат Государственной Думы Рф Александр Якубовский.

Тогда спиртосодержащий вещдок изъяли, но состав его установить не удалось, в районе не оказалось нужного лабораторного оборудования! Как в деревне, где каждый знает друг-друга в лицо, где администрация стоит почти напротив дома Бойцова недоглядели — остается загадкой. Главы — Полины Корневой 1992 года рождения на рабочем месте не оказалось Двери закрыты, телефоны выключены. Выключил свой рабочий номер и участковый. Но мы все равно нашли способ выйти с ним на связь.

— На него никогда не было жалоб

— Как не было, местные говорят, что уже у людей ноги отказывали ранее. Что торговля не прекращается. Я участковым всего год и три месяца на этом участке. За время моего исполнения обязанностей на участке никогда жалоб не было.

— И вы ни разу не выезжали к нему?

— По жалобам не выезжал. По обходам проходил, — рассказывает участковый, лейтенант полиции Илья Леонтьев.

Хотя в округе торговали так и пили так, что отравилась даже жена Бойцова! В другой семье, где несколько лет назад у бабушки отказали ноги, в этот раз погиб внук.

«На первом этаже торговал. Говорят, еще с 1980-х годов? Ну как, говорят, придет, он штраф заплатит и все. Воду возили, откуда мы знаем, вода там не вода», — рассказала она.

Откуда возил — сказал сам. Взрослые напитки якобы ему поставляла педагог детского сада! 60-летняя Ольга Степанова. В саду не комментируют.

Члены семьи Степановой уверяют — ничего подобного. В 1990-е — да было дело. Но все в прошлом.

«Самогонного аппарата нет, его и не было у нас, мы сами узнали об этом из интернета, что у нас нашли самогонный аппарат. Его нет. Она самогон не варила и вряд ли собирается нашли пустые пыльные канистры. Там не было никакого спирта остатков», — объясняет невестка Ольги Степановой Татьяна Степанова.

На следующий день становится известно о новых смертях. В Волосово еще шесть отравившихся, и сразу же новые задержания.

Все погибшие разного возраста. В среднем от 40 до 70 лет. В ряде случаев — лабораторно доказано — причиной смерти стал метанол.

«Он производится химическими предприятиями, которые его поставляют на предприятия текстильной промышленности, деревообрабатывающей, пластмассы делают. Он выглядит также привлекательно и на вкус не отличается сильно от этилового спирта и его легко перепутать», — комментирует врач психиатр-нарколог института профилактики Александр Ковтун.

А еще метанол образуется если не соблюдать технологию самогоноварения. Следователи сейчас отрабатывают все версии — в том числе разбавление ядом готовых смесей — некоторые торгаши грешат этим чтобы напитки сильнее били в голову, рассматривают также и версию смертельной ошибки.

«Судя по всему, оказались проблемы с поставщиками вот этого спирта этилового. Он стал искать каких-то новых поставщиков. Это произошло, потому что ужесточились, например, требования к обороту этилового спирта для фарм субстанций. Кроме того, у нас 1 сентября был введен в действие закон по контролю за оборотом этилового спирта», — говорит руководитель центра разработки национальной алкогольной политики, председатель национального Союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

«15 миллионов декалитров крепкого алкогольной продукции оборачивается нелегально. Это различное гаражные производства на медицинском спирте и сети распространения через каналы. Это волна, когда гибнут люди», — рассказывает президент союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

В злосчастных гостинцах по указанным соседями адресам предсказуемо перестали продавать.

Но очевидно временно. Ведь и задержанный Бойцов после штрафа вернулся в дело. В интернете сейчас море предложений самодельного алкоголя. Обычную паль скрывают за модным словом «крафт» или более привычное старому поколению — домашнее. Вот в Москве, казалось бы, швейная мастерская, но из-под швейной машинки в один момент появляются две бутылки… Продавец то ли жалуется, то ли хвастается — осталось мало — быстро разбирают. Вчера взяли аж 15 литров. Но уже завтра готов найти еще канистру. Приезжаем на следующий день.

Попросили передать. Но не скрывается и производитель:

«Там несколько бутылок вы же сами видели у меня нету объема, я виновата я согласна просто у нас свое ЛПХ и мы производим и некоторые у меня просят вот этот самогон, я привожу по несколько. Виновата Заказывают. Заказывают, да. Бывает привожу канистрами. Люди просят. Я не то, что горжусь, я просто его делаю для того, чтобы люди брали. Люди заказывают, просят, если они взяли раз, они просят второй раз, почему им не продать. Да, я незаконно получаюсь так, да. Я сознаю, признаю, но у меня не то количество, чтобы меня за это сажать», — говорит «производитель».

Ответят и за то, что производят и за то, чем торгуют в Ленинградской области. Это хорошо, если в этих бутылках действительно самогон, а не разбавленный, не пойми какой спирт. Статистика отравлений алкоголем в стране неуклонно снижается — за 10 лет на 40%. Но метанол всё равно ежегодно уносит жизни около 1500 человек. Буквально или даже косвенно.

Так, прямо во время поминок по одной из жертв в Ленобласти кто-то поджег квартиру, где собрались знакомые погибших. Снова крепко выпивали. В пожаре погибла еще одна женщина.