Искусственный интеллект все чаще используется в религиозных приложениях

На этой неделе совершенно неожиданный аспект применения искусственного интеллекта показал американский миллиардер Питер Тиль.

Он заявил, что контроль над этой сферой ускорит приход Антихриста. И это не метафора, Тиль говорил именно в религиозном смысле про Сатану.

Тиль человек очень своеобразный. Он одновременно вкладывает средства в боевой ИИ, то есть тот, который наводит на цели ракеты Израиля и Украины, между прочим, и при этом он продвигает религиозные приложения, в которых можно общаться с «цифровым священником», доверяя ему самое сокровенное. Так Богу или дьяволу служит искусственный интеллект американского миллиардера, разбогатевшего на убийствах? Корреспондент «Известий» Николай Мастеров решил разобраться.

Искусственный бог — от искусственного интеллекта. Молитвы, проповеди, библейские подкасты прямо в смартфоне.

Имамов, раввинов и пасторов на Западе вытесняют чат-боты. Оперативно и круглосуточно поддержат, отпустят грехи без лишних вопросов.

«Достаточно просто скачать приложение — вариантов много под любую религию, правда, ни одного бесплатного. Карманный бог стоит от пяти долларов в месяц. В чате ему можно задать любой вопрос. Впрочем, отвечает нейросоздатель чаще всего дежурными фразами. «Бог, я запутался, мне очень плохо!». Ответ: «Мне жаль слышать, что вам плохо. В такие моменты особенно важно помнить, что вы не одиноки», — провел эксперимент корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

Bible-chat скачали уже больше 30 миллионов раз, это меньше чем за год, а приложение для католиков Hallow успело обогнать по числу загрузок самые популярные мессенджеры и стриминговые платформы.

«Мой сын загрузил это приложение, и за несколько месяцев не стало счастливого общительного подростка. Он вдруг стал агрессивным параноиком с паническими атаками, социофобией, стремлением ранить себя и мыслями о суициде», — рассказала мать пострадавшего подростка Джейн До.

Разочарование приходит вместе с прозрением: от нейросвященника соблюдение тайны исповеди ждать точно не стоит. Американцы вышли на митинги, узнав, кто создал виртуального «Создателя».

Один из главных инвесторов приложения Hallow — Питер Тиль — миллиардер с состоянием почти в десять миллиардов долларов. Он же — адепт запрещенного в России движения ЛГБТ* и серый кардинал Америки, любимые слова которого — Армагеддон и Антихрист.

В конце 1990-х Тиль считался соратником Илона Маска — вместе с ним разбогател на создании платежной системы PayPal.

PayPal разработал системы для выявления мошенничества и преступлений на платформе. Что, если бы они могли использовать схожее мышление для анализа мира в целом? Поэтому Тиль отказался от своей сети, чтобы основать новую компанию.

Компанию, без участия которой сейчас не обходится ни один серьезный вооруженный конфликт. Организация «Палантир» как всевидящий камень Толкиена: специализируется на сборе и анализе данных по всему миру. Компания получила миллиарды из фондов ЦРУ на финансирование преступлений украинских неонацистов.

Оценка действий войск на линии фронта, анализ данных с дронов, определение местоположения противника, выбор методов уничтожения целей — все это делает искусственный интеллект. Точнее учится на настоящем конфликте и реальных жертвах.

«Это изменит ход ведения войн. Ведь теперь у маленькой страны есть героизм и программное обеспечение, способное победить Голиафа!» — заявил один из основателей компании «Палантир» Алекс Корп.

После украинского опыта разработками «Палантир» заинтересовались и в Израиле.

«В 12-дневной войне в июне Израиля и Ирана применялись израильтянами конкретные программы. Обе они построены на базе программного обеспечения «Палантир», — прокомментировал ситуацию политический эксперт, политтехнолог Михаил Павлив.

Системы наведения с искусственным интеллектом применяют ЦАХАЛ для ударов по гражданским целям в секторе Газа.

Среди клиентов Тиля — ФБР, Агентство национальной безопасности, Командование Сил специальных операций, Корпус Морской Пехоты, ВВС и даже Налоговое управление США.

«Палантир» крадет наши персональные данные, чтобы затем использовать их против нас, прикрываясь законом», — сказала участница протеста Кони.

Приложения «Палантира» умеют следить за каждым шагом миллионов людей из 300 городов — и это не только Европа и США.

«Они хотят знать, какие сайты вы посещали, возможно, даже что говорят ваши электронные письма и текстовые сообщения. Практически нет предела тому, что они могут собрать с вашего телефона, когда вы используете эти приложения», — предупредил бывший агент ЦРУ Майк Харрис.

Данные миллиардов простых пользователей нужны, чтобы создать полную картину о происходящем в каждой стране.

И вот он, идеальный инструмент — на первый взгляд безобидный нейро-чат, которому доверяют тайны, страхи, грехи.

«Это мечта любого шпиона — получать таким образом регулярно информацию, которая, может быть, на первый взгляд сейчас не принесет какого-то желаемого эффекта, но она копится, она систематизируется», — заявил член экспертного совета комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества Игорь Иванишко.

Проникнуть в сознание пользователей и ловко манипулировать — в этом нейросеть тоже преуспела.

«Люди могут начать принимать решения — иногда неправильные — полагая, что с ними говорит сам Бог. Все эти боты созданы так, чтобы удерживать пользователя как можно дольше», — поделился профессор философии в North-West University Анне Верхофа.

А еще священная нейросеть вдруг может заняться рекламой. Например, бот-священник Отец Джастин — от медиакомпании Catholic Answers — внезапно стал предлагать крестить детей в лимонаде одной конкретной марки.

А от продвижения конкретных товаров и фишинга пользовательских предпочтений недалеко и до мошенничества. Но вот что действительно бьет в самое сердце: бот под маской бога изолирует пользователя — и от церкви, и от общины.

«Невозможно исповедаться интернету, невозможно исповедоваться чат-боту, потому что для того, чтобы исповедь была принята, лицо, которое ее принимает, должно быть рукоположенным», — сказала научный сотрудник ФГБОУ МГЛУ, юрист Ольга Стрекалова.

Впрочем, представители русской православной церкви все же уверены: наши люди на такое не поведутся.

«Верующий человек, церковный человек никогда на такую клюкву раскидистую не пойдет. Вера и искусственный интеллект — это совершенно несопоставимые вещи, здесь даже не надо их рядом ставить», — рассказал священник белорусской Православной Церкви, насельник Никольского монастыря в Гомеле, архимандрит Савва.

Да и смартфону никогда не заменить чувства причастности к общему делу, искренних, а не дежурных советов, помощи близких — того, что дает церковь, а не бот, возомнивший себя Богом.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

